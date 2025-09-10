„Jó kisfiú voltam! Nem akarok meghalni!” – Megyénk utolsó kivégzettje, a péri Rumi Béla könyörgött a tárgyaláson

„Ismeretlen tettes november 8-án az esti órákban több késszúrással megölte Kovács Józsefet és Kovács Józsefnét (Pér, Ifjúsági lakótér 2/5). A rendőrség rövid időn belül elfogta és előzetes letartóztatásba helyezte a 37 éves Rumi Béla helyi lakost, aki a bűncselekmény elkövetésével alaposan gyanúsítható. A vizsgálat tart.” – közöltük a rövidhírt a Kisalföld 1985. november 11-i számában.

Rumi Béla, a péri kettős gyilkosság elkövetője.

Forrás: Élet elleni bűncselekmények Facebook

Szűkszavú kishír, holott két embert öltek meg: egy fiatal házaspárnak vette el az életét egy péri férfi. A szocializmus idején kesztyűs kézzel nyúltak az emberöléssel kapcsolatos témákhoz, egyszerűen nem fért bele a szocialista erkölcshöz kialakított képbe ez a fajta renitens viselkedés. A kor szellemiségével kapcsolatban elég ennyi zárójeles megjegyzés.

Különös dolog történt 1985. november 8-án Péren. A Kovács-lányok csöngettek be este riadtan a szomszédjukhoz azzal, hogy szüleik eltűntek otthonról.

Ugyan a szomszéd furcsállta, nem ilyennek ismerte Kovácsékat, hogy csak úgy szó nélkül otthon hagyják a gyerekeiket, de némi habozás után a lányokat lefektette. Másnap reggel döbbenten szembesült a falu a gyilkossággal. A 36 éves József és a 31 éves Róza élettelen testét nem messze a házuktól, egy erdős területen találták meg. A gyanú szinte azonnal az iszákos és agresszív helyi férfira, Rumi Bélára terelődött.

Betegesen rajongott a nőért Rumi Béla

Péren mindenki tudta, hogy Rumi beteges módon érdeklődik Róza iránt. Visszaemlékezések szerint a helyi búcsúi bálban szúrta ki magának az asszonyt, és minden alkalmat megragadott, hogy a közelébe férkőzzön. Zenés eseményeken rendszerint felkérte táncolni, igaz, a nő ezekre nemet mondott. Ugyan viszonzást sosem kapott, mégis teljesen rácsavarodott arra a gondolatra, hogy megszerzi a nőt. Szerelmes verseket írt hozzá, és azt terjesztette, hogy viszonyt folytatnak. A rajongás egy idő után átváltott valami egészen másba. Főleg részegen többször is azt mondta, megöli a nőt. Nem vette komolyan senki, úgy hitték, csak az alkohol beszél belőle. Nem így lett.