„Jó kisfiú voltam! Nem akarok meghalni!” – Megyénk utolsó kivégzettje, a péri Rumi Béla könyörgött a tárgyaláson
Az ítélet kihirdetése után összeomlott, gyermekien könyörgött az életéért a péri Rumi Béla. Ő volt megyénk utolsó kivégzettje, aki hidegvérrel, egy disznóölő késsel ölt meg egy anyát és egy apát. Egészen meghökkentő oka volt a tettének. Rumi Béla éppen harmincnyolc éve halt meg.
„Ismeretlen tettes november 8-án az esti órákban több késszúrással megölte Kovács Józsefet és Kovács Józsefnét (Pér, Ifjúsági lakótér 2/5). A rendőrség rövid időn belül elfogta és előzetes letartóztatásba helyezte a 37 éves Rumi Béla helyi lakost, aki a bűncselekmény elkövetésével alaposan gyanúsítható. A vizsgálat tart.” – közöltük a rövidhírt a Kisalföld 1985. november 11-i számában.
Szűkszavú kishír, holott két embert öltek meg: egy fiatal házaspárnak vette el az életét egy péri férfi. A szocializmus idején kesztyűs kézzel nyúltak az emberöléssel kapcsolatos témákhoz, egyszerűen nem fért bele a szocialista erkölcshöz kialakított képbe ez a fajta renitens viselkedés. A kor szellemiségével kapcsolatban elég ennyi zárójeles megjegyzés.
Különös dolog történt 1985. november 8-án Péren. A Kovács-lányok csöngettek be este riadtan a szomszédjukhoz azzal, hogy szüleik eltűntek otthonról.
Ugyan a szomszéd furcsállta, nem ilyennek ismerte Kovácsékat, hogy csak úgy szó nélkül otthon hagyják a gyerekeiket, de némi habozás után a lányokat lefektette. Másnap reggel döbbenten szembesült a falu a gyilkossággal. A 36 éves József és a 31 éves Róza élettelen testét nem messze a házuktól, egy erdős területen találták meg. A gyanú szinte azonnal az iszákos és agresszív helyi férfira, Rumi Bélára terelődött.
Betegesen rajongott a nőért Rumi Béla
Péren mindenki tudta, hogy Rumi beteges módon érdeklődik Róza iránt. Visszaemlékezések szerint a helyi búcsúi bálban szúrta ki magának az asszonyt, és minden alkalmat megragadott, hogy a közelébe férkőzzön. Zenés eseményeken rendszerint felkérte táncolni, igaz, a nő ezekre nemet mondott. Ugyan viszonzást sosem kapott, mégis teljesen rácsavarodott arra a gondolatra, hogy megszerzi a nőt. Szerelmes verseket írt hozzá, és azt terjesztette, hogy viszonyt folytatnak. A rajongás egy idő után átváltott valami egészen másba. Főleg részegen többször is azt mondta, megöli a nőt. Nem vette komolyan senki, úgy hitték, csak az alkohol beszél belőle. Nem így lett.
Disznóölő késsel szúrta szíven őket
Azon a november 8-i napon a karbantartóként dolgozó Ruminak nem kellett bemenni a győri Vagongyárba, így egész nap hódolhatott a szenvedélyének. Ivott, közben pedig egyre inkább belehajszolta magát őrült gondolataiba. Az esti órákban magához vette azt a kést, amit disznóöléseken szokott használni, és elindult Kovácsék házához. Már sötét volt, mire odaért. Többször felkapcsolta a villanyt a házon kívül, ez feltűnt a bent lévőknek. A szülők kimentek megnézni, ki kapcsolgatja a világítást, de már sosem értek vissza. A disznóölő késsel Rózát több mint harminc alkalommal szúrta szíven, de a férj is több halálos döfést kapott. Élettelen testüket egy erdős területre húzta, véres ruháit pedig otthon elégette. A nyomozók három nappal később elfogták.
Hiába könyörgött az életéért
1987. szeptember 10-én a Budapesti Fegyház és Börtönben hajtották végre a halálos ítéletet. Felakasztották Győr-Moson-Sopron megye utolsó kivégzettjét.
Az azt megelőző tárgyalásokat Rumi szenvtelenül viselte, mi több, sokszor panaszkodott a börtönkosztra, fájlalta a fogát. Az ítélet kihirdetésekor azonban összeomlott.
Jaj, Istenem, nem akarok meghalni! Ügyvéd úr, ne engedje, hogy ezt tegyék velem, mindig jó kisfiú voltam!
– ordította a bíróságon.
Mi lett a lányok sorsa?
A Kovács-lányok felnevelését az anyai nagymama vállalta el. Pedig neki is kijutott bőven: nemcsak a lányát vesztette el, a történtek előtt nem sokkal a férjét is el kellett temetnie, aki halálos balesetet szenvedett.
