Kezdődik a paraszt forma-1 - Őrült kapások szántják fel Lébényt - fotók, videó

Halász Péter, a Lébényi Rotakapa Motorsport és Szabadidő Egyesület elnöke kiemelte, hogy a lébényi rotációskapa verseny csapatépítő és összetartozást erősítő program minden évben, amelyen kicsit őrültebbé teszik a hétköznapi használati eszközöket. - Más szerephez juttatjuk azokat a mezőgazdasági eszközöket, amiket a környéken nap mint nap használnak a helyiek. Az ötödik kupát a tavalyi helyszínen rendezzük meg, az oltványos pályán. Már kora reggel elkezdődnek az első időmérők. Nagy öröm számunkra, hogy évről évre egyre többen érdeklődnek a nem mindennapi sport iránt, így mi is még nagyobb elánnal szervezzük - fejtette ki Halász Péter.

Szombaton ismét felbőgnek a motorok Lébényben. Megrendezik az ötödik rotációskapa versenyt a régióban. Fotó: Molcsányi Máté

Babakocsi a rotációskapa verseny pályáján?

Csütörtökön kilátogattunk a lelkes csapathoz, a versenypálya nagy része már elkészült, sőt a kedvünkért tesztkört is mentek a versenyzők. Idén is nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy izgalmas és feladatokkal teli terepen teljesíthessenek a versenyzők. Itt nem csak a gyorsaság, de az ügyesség is számítani fog. Ettől is lesz kiszámíthatatlan a megmérettetés, ugyanis nem biztos, hogy a leggyorsabb erőgép lesz a kupagyőztes. Délután kezdődnek az időmérők és talán az egyik legnagyobb attrakció is, ugyanis a tavalyi győztes nagy ígéretet tett. Babakocsival fog végig menni a kacskaringós pályán.

- Országos szintűvé nőtte ki magát a rendezvény, sokan nem csak a környékről és régióból érkeznek hozzánk, hanem az ország másik feléből is. Idén is több mint negyvenen jelentkeztek, és nem csak férfiak, de hölgyek és gyerekek is megmérettetik magukat. Két kategóriában versenyezhetnek a rotakapások: gyári és épített. Utóbbinál a lényeg az, ki mennyire tuningolja fel a versenygépét, sőt hibrid hajtású rotációskapával is versenybe szállnak.