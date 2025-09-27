szeptember 27., szombat

Adalbert névnap

19°
+22
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jövőre országosan is a legnagyobbak lehetnek

47 perce

Paraszt Forma 1: Majd félszáz rotációs kapa berregett fel Lébényben - fotók

Címkék#gép#Lébényben#Lébényi Rotakapa Motorsport és Szabadidő Egyesület#rotációskapa verseny#kupa#rajt

Gyorsaság, technika és a gépünk ismerete – ez kell Csengei Péter, V. Lébény kupa rotációskapa verseny szervezője szerint az eredményes megmérettetéshez. Idén negyvennégy versenyző, köztük két hölgy és egy gyermek állt rajthoz rotációs kapájával a győzelemért.

Mészely Réka

Idén is hatalmas érdeklődés övezte a vármegye legifjabb városában szervezett rotációskapa versenyt, melyet a Lébényi Rotakapa Motorsport és Szabadidő Egyesület hívott életre.

Idén negyvennégy versenyző, köztük két hölgy és egy gyermek állt rajthoz rotációs kapájával a győzelemért.
 Idén negyvennégy versenyző, köztük két hölgy és egy gyermek állt rajthoz rotációs kapájával a győzelemért.
Fotó: Kerekes István

A rotációs kapa verseny így indul a siker felé

– A feleségemmel néhány éve épp az X-Faktort néztük, amikor egy hölgy megemlítette, hogy már szerepelt a kapaversenyen. Kiskerti gépek szervizelésével foglalkozom, utána is jártam gyorsan, hol is szervezik azt. Hat éve jártunk először a sárosdi rendezvényen, és megfogalmazódott, hogy jó lenne Lébényben is megszervezni. A helyi fogathajtó verseny szünetében kaptunk lehetőséget erre, ám a nagy sikerre való tekintettel a következő évben már önálló rendezvényként szerveztük meg – avat be Csengei Péter főszervező.

Mindez öt éve történt, és a kezdetek óta a Szigetközi Szatyor közösséggel összefogva hívják Lébénybe az érdeklődőket.

– Balogh Zoltán, a Szigetközi Szatyor ötletgazdája jó barátom, minden évben csatlakoznak hozzánk vásárral. Minden programunk ingyenes, a gyerekeket hordóvonattal, fajátékokkal és körhintával fogadtuk, este külön szervezésben mulatós rendezvény is kapcsolódott a programhoz – sorolta a főszervező.

Péter tíz rotációs kapa büszke tulajdonosa: közülük már néggyel versenyzett is, a tavalyi géppel tért vissza idén is a pályára. Szerinte a gyorsaság, a technika és a gép ismerete kell a sikeres versenyzéshez.

Évente egyébként hét hasonló megmérettetést szerveznek az országban: idén a lébényi a második legnagyobb a sárosdi után.

Paraszt Forma 1: Majd félszáz rotációs kapa berregett fel Lébényben

Fotók: Kerekes István

Jövőre a legnagyobbak lesznek

– Nagyon sok munka áll egy ilyen rendezvény mögött, csak a pályát három napon keresztül építettük tizenöten, szabadságot vettünk ki ezért. Ehhez kell a családi támogatás is, és persze az is, hogy mellénk állt az önkormányzat és sok szponzor támogatott, sátrakat kaptunk ingyen. Sárosdon idén szervezték az utolsót, így jövőre a mienk lesz a legnagyobb országos esemény – fűzte hozzá Péter.

A megnyitón Halász Péter, a Lébényi Rotakapa Motorsport és Szabadidő Egyesület elnöke és Nátz Miklós lébényi polgármester köszöntötte az egybegyűlteket és kívánt jó versengést.

A lébényi versenyen évről évre többen indulnak: ezúttal negyvennégyen pattantak gépre, két hölgy és egy gyermek próbálta ki ügyességét. Az egész országból érkeztek, a sárosdi verseny első négy helyezettje is eljött Lébénybe. 

Mint megtudtuk, a Lébényi Rotakapa Motorsport és Szabadidő Egyesület tavaly alakult meg hivatalosan, ma 26 lelkes tagot számlál. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu