Paraszt Forma 1: Majd félszáz rotációs kapa berregett fel Lébényben - fotók

Idén is hatalmas érdeklődés övezte a vármegye legifjabb városában szervezett rotációskapa versenyt, melyet a Lébényi Rotakapa Motorsport és Szabadidő Egyesület hívott életre.

Idén negyvennégy versenyző, köztük két hölgy és egy gyermek állt rajthoz rotációs kapájával a győzelemért.

Fotó: Kerekes István

A rotációs kapa verseny így indul a siker felé

– A feleségemmel néhány éve épp az X-Faktort néztük, amikor egy hölgy megemlítette, hogy már szerepelt a kapaversenyen. Kiskerti gépek szervizelésével foglalkozom, utána is jártam gyorsan, hol is szervezik azt. Hat éve jártunk először a sárosdi rendezvényen, és megfogalmazódott, hogy jó lenne Lébényben is megszervezni. A helyi fogathajtó verseny szünetében kaptunk lehetőséget erre, ám a nagy sikerre való tekintettel a következő évben már önálló rendezvényként szerveztük meg – avat be Csengei Péter főszervező.

Mindez öt éve történt, és a kezdetek óta a Szigetközi Szatyor közösséggel összefogva hívják Lébénybe az érdeklődőket.

– Balogh Zoltán, a Szigetközi Szatyor ötletgazdája jó barátom, minden évben csatlakoznak hozzánk vásárral. Minden programunk ingyenes, a gyerekeket hordóvonattal, fajátékokkal és körhintával fogadtuk, este külön szervezésben mulatós rendezvény is kapcsolódott a programhoz – sorolta a főszervező.

Péter tíz rotációs kapa büszke tulajdonosa: közülük már néggyel versenyzett is, a tavalyi géppel tért vissza idén is a pályára. Szerinte a gyorsaság, a technika és a gép ismerete kell a sikeres versenyzéshez.

Évente egyébként hét hasonló megmérettetést szerveznek az országban: idén a lébényi a második legnagyobb a sárosdi után.