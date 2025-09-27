1 órája
Paraszt Forma 1: Majd félszáz rotációs kapa berregett fel Lébényben - fotók
Gyorsaság, technika és a gépünk ismerete – ez kell Csengei Péter, V. Lébény kupa rotációskapa verseny szervezője szerint az eredményes megmérettetéshez. Idén negyvennégy versenyző, köztük két hölgy és egy gyermek állt rajthoz rotációs kapájával a győzelemért.
Idén is hatalmas érdeklődés övezte a vármegye legifjabb városában szervezett rotációskapa versenyt, melyet a Lébényi Rotakapa Motorsport és Szabadidő Egyesület hívott életre.
A rotációs kapa verseny így indul a siker felé
– A feleségemmel néhány éve épp az X-Faktort néztük, amikor egy hölgy megemlítette, hogy már szerepelt a kapaversenyen. Kiskerti gépek szervizelésével foglalkozom, utána is jártam gyorsan, hol is szervezik azt. Hat éve jártunk először a sárosdi rendezvényen, és megfogalmazódott, hogy jó lenne Lébényben is megszervezni. A helyi fogathajtó verseny szünetében kaptunk lehetőséget erre, ám a nagy sikerre való tekintettel a következő évben már önálló rendezvényként szerveztük meg – avat be Csengei Péter főszervező.
Mindez öt éve történt, és a kezdetek óta a Szigetközi Szatyor közösséggel összefogva hívják Lébénybe az érdeklődőket.
– Balogh Zoltán, a Szigetközi Szatyor ötletgazdája jó barátom, minden évben csatlakoznak hozzánk vásárral. Minden programunk ingyenes, a gyerekeket hordóvonattal, fajátékokkal és körhintával fogadtuk, este külön szervezésben mulatós rendezvény is kapcsolódott a programhoz – sorolta a főszervező.
Péter tíz rotációs kapa büszke tulajdonosa: közülük már néggyel versenyzett is, a tavalyi géppel tért vissza idén is a pályára. Szerinte a gyorsaság, a technika és a gép ismerete kell a sikeres versenyzéshez.
Évente egyébként hét hasonló megmérettetést szerveznek az országban: idén a lébényi a második legnagyobb a sárosdi után.
Paraszt Forma 1: Majd félszáz rotációs kapa berregett fel LébénybenFotók: Kerekes István
Jövőre a legnagyobbak lesznek
– Nagyon sok munka áll egy ilyen rendezvény mögött, csak a pályát három napon keresztül építettük tizenöten, szabadságot vettünk ki ezért. Ehhez kell a családi támogatás is, és persze az is, hogy mellénk állt az önkormányzat és sok szponzor támogatott, sátrakat kaptunk ingyen. Sárosdon idén szervezték az utolsót, így jövőre a mienk lesz a legnagyobb országos esemény – fűzte hozzá Péter.
A megnyitón Halász Péter, a Lébényi Rotakapa Motorsport és Szabadidő Egyesület elnöke és Nátz Miklós lébényi polgármester köszöntötte az egybegyűlteket és kívánt jó versengést.
A lébényi versenyen évről évre többen indulnak: ezúttal negyvennégyen pattantak gépre, két hölgy és egy gyermek próbálta ki ügyességét. Az egész országból érkeztek, a sárosdi verseny első négy helyezettje is eljött Lébénybe.
Mint megtudtuk, a Lébényi Rotakapa Motorsport és Szabadidő Egyesület tavaly alakult meg hivatalosan, ma 26 lelkes tagot számlál.