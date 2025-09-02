Új rezidensek érkeztek a győri Petz-kórházba

Elsőként dr. Jávor László, a győri kórház főigazgatója köszöntötte a friss diplomásokat, hangsúlyozva, hogy a most kezdő ifjú kollégák fogják meghatározni kórház jövőjét. – A munka sok, de érezzék jól magukat nálunk, kérdezzenek és tanuljanak. Ha bármilyen problémájuk adódna, az ajtónk pedig mindig nyitva áll önök előtt – zárta gondolatait a vezető. Ezt követően Csordás Adrien ápolási igazgató fordult a rezidensek felé, és arra kérte őket, alakítsanak ki jó viszonyt a nővérekkel, főnővérekkel, kérdezzenek bátran tőlük és kössenek munkatársi barátságokat - írta honlapján a petz.hu.

Rezidensek érkeztek Győrbe. Illusztráció. Forrás: Shutterstock

Fiatalos légkör rezidensként

Mandel Maja Székesfehérvárról érkezett és a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvosi Karán végzett:

– A II. Belgyógyászaton fogok dolgozni, dr. Lázár Zsolt osztályvezető főorvos irányításával. Nagyon tetszik a belgyógyászat fiatalos légköre, amit hatodévesként gyakorlaton is megtapasztaltam, a Haematológia Osztályon dr. Weisz Viktóriától különösen sokat tanulhattam. Belgyógyász szeretnék lenni, erősségemnek tartom a motivációt, amibe belekezdek, azt mindig végig viszem. Ezt még a sportból hoztam magammal. Néha hajlamos vagyok túlgondolni dolgokat, úgyhogy ebben feltétlenül erősödnöm kell.

Út a traumatológiáig

Kővári Tamás Tatabányáról érkezett, és a budapesti Semmelweis Egyetem Budapest Általános Orvosi Karán diplomázott:

– A Traumatológiai, Ortopédiai és Kézsebészeti Szakmacsoportban kezdem meg a munkát, amit nagyon várok. Az egészségügyi szakma először az iskolai biológia órákon érintett meg, de segédápolóként fontos tapasztalatokat is szereztem a tatabányai kórházban. Negyedéves gyakorlatomat töltöttem a győri kórházban, dr. Gunther Tibor PhD. osztályvezető főorvos osztályán. Már akkor sokat tanulhattam dr. Nyőgér Zoltán és dr. Lénárth Róbert szakorvosoktól. Erősségemnek tartom a kitartást, a stressz kezelésben viszont mindenképpen fejlődnöm kell. Traumatológusként képzelem el az orvosi pályám.

Nem szabad megijedni

Szabó Réka Gyöngyi a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvosi Karán végzett, győri születésű, így nem annyira meglepő hogy kórházunkat választotta munkahelyéül: