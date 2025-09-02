34 perce
Új rezidensek érkeztek a győri Petz-kórházba
A győri intézmény minden évben alkalmaz frissen végzett orvosokat, azaz rezidenseket. Szeptember 1-jén huszonkét diplomás kollégát köszöntöttek a kórház falai között.
Elsőként dr. Jávor László, a győri kórház főigazgatója köszöntötte a friss diplomásokat, hangsúlyozva, hogy a most kezdő ifjú kollégák fogják meghatározni kórház jövőjét. – A munka sok, de érezzék jól magukat nálunk, kérdezzenek és tanuljanak. Ha bármilyen problémájuk adódna, az ajtónk pedig mindig nyitva áll önök előtt – zárta gondolatait a vezető. Ezt követően Csordás Adrien ápolási igazgató fordult a rezidensek felé, és arra kérte őket, alakítsanak ki jó viszonyt a nővérekkel, főnővérekkel, kérdezzenek bátran tőlük és kössenek munkatársi barátságokat - írta honlapján a petz.hu.
Fiatalos légkör rezidensként
Mandel Maja Székesfehérvárról érkezett és a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvosi Karán végzett:
– A II. Belgyógyászaton fogok dolgozni, dr. Lázár Zsolt osztályvezető főorvos irányításával. Nagyon tetszik a belgyógyászat fiatalos légköre, amit hatodévesként gyakorlaton is megtapasztaltam, a Haematológia Osztályon dr. Weisz Viktóriától különösen sokat tanulhattam. Belgyógyász szeretnék lenni, erősségemnek tartom a motivációt, amibe belekezdek, azt mindig végig viszem. Ezt még a sportból hoztam magammal. Néha hajlamos vagyok túlgondolni dolgokat, úgyhogy ebben feltétlenül erősödnöm kell.
Út a traumatológiáig
Kővári Tamás Tatabányáról érkezett, és a budapesti Semmelweis Egyetem Budapest Általános Orvosi Karán diplomázott:
– A Traumatológiai, Ortopédiai és Kézsebészeti Szakmacsoportban kezdem meg a munkát, amit nagyon várok. Az egészségügyi szakma először az iskolai biológia órákon érintett meg, de segédápolóként fontos tapasztalatokat is szereztem a tatabányai kórházban. Negyedéves gyakorlatomat töltöttem a győri kórházban, dr. Gunther Tibor PhD. osztályvezető főorvos osztályán. Már akkor sokat tanulhattam dr. Nyőgér Zoltán és dr. Lénárth Róbert szakorvosoktól. Erősségemnek tartom a kitartást, a stressz kezelésben viszont mindenképpen fejlődnöm kell. Traumatológusként képzelem el az orvosi pályám.
Nem szabad megijedni
Szabó Réka Gyöngyi a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvosi Karán végzett, győri születésű, így nem annyira meglepő hogy kórházunkat választotta munkahelyéül:
– A IV. Belgyógyászat - Anyagcsere, Endokrin és Diabetológiai Osztályon, dr. Strényer Ferenc osztályvezető főorvos vezetésével kezdem meg a munkát. Természetesen valamennyi gyakorlatomat a győri kórházban töltöttem, voltam a gyermekosztályon és a kardiológián, végül a belgyógyászat légköre, hangulata tetszett meg leginkább. Valódi kihívásnak érzem, hogy nem szabad megijedni, ha valami nem sikerül elsőre. Azt gondolom, kellően kitartó vagyok, és van bennem egy jó értelemben vett makacsság, ami persze nem biztos, hogy minden esetben hasznomra válik. A belgyógyászaton belül az endokrinológia érdekel leginkább, így elképzelhető, hogy a jövőben efelé fogok szakosodni.