17. Retro Véradás - Várják az önkéntes szuperhősöket

Várják az önkéntes csatlakozókat, most bárki részese lehet az Országos Vérellátó Szolgálat "képregényének", ahol a történet egy véradással kezdődik és valaki más életének megmentésével folytatódik. Szombaton 8 és 14 óra között várják a Retro Véradásra a véradókat a Győri és a Soproni Vérellátókban.

Retro Véradás helyszínei és időpontjai.

Retro Véradás feltételei

Ki adhat vért?