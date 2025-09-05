Véradással életmentés
2 órája
17. Retro Véradás - Várják az önkéntes szuperhősöket
Az Országos Vérellátó Szolgálatnál újra életre kel a múlt. Szeptember elején 17. alkalommal rendezik meg a Retro Véradást az ország 29 helyszínén. Győr-Moson-Sopronban szeptember 6-án Győrben és Sopronban is várják a véradókat.
Várják az önkéntes csatlakozókat, most bárki részese lehet az Országos Vérellátó Szolgálat "képregényének", ahol a történet egy véradással kezdődik és valaki más életének megmentésével folytatódik. Szombaton 8 és 14 óra között várják a Retro Véradásra a véradókat a Győri és a Soproni Vérellátókban.
Retro Véradás feltételei
Ki adhat vért?
- 18–65 év közöttiek,
- legalább 50 kg testsúlyúak,
- és rendelkeznek érvényes személyazonosító igazolvánnyal, taj és lakcímkártyával.
