Véradással életmentés

2 órája

17. Retro Véradás - Várják az önkéntes szuperhősöket

Az Országos Vérellátó Szolgálatnál újra életre kel a múlt. Szeptember elején 17. alkalommal rendezik meg a Retro Véradást az ország 29 helyszínén. Győr-Moson-Sopronban szeptember 6-án Győrben és Sopronban is várják a véradókat.

17. Retro Véradás - Várják az önkéntes szuperhősöket

Várják az önkéntes csatlakozókat, most bárki részese lehet az Országos Vérellátó Szolgálat "képregényének", ahol a történet egy véradással kezdődik és valaki más életének megmentésével folytatódik. Szombaton 8 és 14 óra között várják a Retro Véradásra a véradókat a Győri és a Soproni Vérellátókban.

Retro Véradás
Retro Véradás helyszínei és időpontjai.

Retro Véradás feltételei

Ki adhat vért?

  • 18–65 év közöttiek,
  • legalább 50 kg testsúlyúak,
  • és rendelkeznek érvényes személyazonosító igazolvánnyal, taj és lakcímkártyával.

 

