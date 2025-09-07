szeptember 7., vasárnap

Regina névnap

24°
+30
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Száznál is többen segítettek

1 órája

Életmentő önkéntesek a Retro Véradáson - fotók Győrből

Címkék#győri#Vöröskereszt#Regionális Vérellátó Központ#Retro Véradás

Várják az önkéntes csatlakozókat, most bárki részese lehet az Országos Vérellátó Szolgálat "képregényének", ahol a történet egy véradással kezdődik és valaki más életének megmentésével folytatódik. Szombaton 8 és 14 óra között várják a Retro Véradásra a véradókat a győri és a soproni vérellátókban.

Kisalföld.hu
Életmentő önkéntesek a Retro Véradáson - fotók Győrből

Fotó: Csapó Balázs

A Retro Véradás valódi üzenete túlmutat a nosztalgikus hangulaton. Minden egyes véradó hozzájárult ahhoz, hogy a kórházakban legyen elegendő vérkészlet, amely életeket menthet. A kezdeményezés évről évre bizonyítja, hogy a jótékonykodás nem feltétlenül komor kötelesség: lehet vidám, közösségformáló és felemelő élmény is. Sopronban ezen a napon ismét bebizonyosodott, hogy a segítségnyújtás öröme közösen még inkább megsokszorozódik és miközben mások életét jobbá tesszük, saját napunkat is ragyogóbbá varázsoljuk.

Retro Véradás
Retro finomságokkal távozhattak az önkéntes véradók az idei 17. Retro Véradásról. Fotó: Csapó Balázs

114-en nyújtották karukat a győri Retro Véradáson

Győrben a Regionális Vérellátó Központban is hasonló volt a helyzet, már szombat reggel sorakoztak a vizsgálatra várva az önkéntesek. A Magyar Vöröskereszt munkatársai egy bezi termelő gyümölcsleveit kínálták-, míg a hála csomagjaiba szintén felajánlók retro finomságai kerültek. Kolbász, savanyúság, sör, túró rudi és ropi, valamint egy válaszható hasznos apróság. Győrben összesen 114-en nyújtották karjukat a 17. Retro Véradáson, melyet a vármegyeszékhelyen 15 éve rendeznek meg. 

17. Retro Véradás Győrben

Fotók: Csapó Balázs

40-szeres véradó Skoda Attila

Az utóbbi években még nagyon szükség van az önkéntes segítőkre, hogy véradásukkal biztosított legyen az év minden napján a megfelelő vérkészlet. A nyár mindig nehéz ebből a szempontból, hiszen sokan nyaralnak és az iskolák is zárva, viszont a szervezők bíznak abban, hogy ősztől ismét új lendület kíséri a véradásokat. A győri Skoda Attila nemrég ünnepelte a születésnapját, szombaton a Retro Véradás alkalmával már negyvenedszer nyújtotta karját embertársai megsegítéséért. - Szeretek segíteni az embereken, én szerencsés vagyok, mert még soha nem volt szükségem vérre és a családomban sem történt még hasonló. Nem csak rendszeres véradó vagyok, de plazmát is már több mint 100 alkalommal adtam, sőt korábban a Vöröskereszt tagja is voltam - mondta el lapunknak.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu