Életmentő önkéntesek a Retro Véradáson - fotók Győrből

A Retro Véradás valódi üzenete túlmutat a nosztalgikus hangulaton. Minden egyes véradó hozzájárult ahhoz, hogy a kórházakban legyen elegendő vérkészlet, amely életeket menthet. A kezdeményezés évről évre bizonyítja, hogy a jótékonykodás nem feltétlenül komor kötelesség: lehet vidám, közösségformáló és felemelő élmény is. Sopronban ezen a napon ismét bebizonyosodott, hogy a segítségnyújtás öröme közösen még inkább megsokszorozódik és miközben mások életét jobbá tesszük, saját napunkat is ragyogóbbá varázsoljuk.

Retro finomságokkal távozhattak az önkéntes véradók az idei 17. Retro Véradásról. Fotó: Csapó Balázs

114-en nyújtották karukat a győri Retro Véradáson

Győrben a Regionális Vérellátó Központban is hasonló volt a helyzet, már szombat reggel sorakoztak a vizsgálatra várva az önkéntesek. A Magyar Vöröskereszt munkatársai egy bezi termelő gyümölcsleveit kínálták-, míg a hála csomagjaiba szintén felajánlók retro finomságai kerültek. Kolbász, savanyúság, sör, túró rudi és ropi, valamint egy válaszható hasznos apróság. Győrben összesen 114-en nyújtották karjukat a 17. Retro Véradáson, melyet a vármegyeszékhelyen 15 éve rendeznek meg.