Életmentő önkéntesek a Retro Véradáson - fotók Győrből
Várják az önkéntes csatlakozókat, most bárki részese lehet az Országos Vérellátó Szolgálat "képregényének", ahol a történet egy véradással kezdődik és valaki más életének megmentésével folytatódik. Szombaton 8 és 14 óra között várják a Retro Véradásra a véradókat a győri és a soproni vérellátókban.
Fotó: Csapó Balázs
A Retro Véradás valódi üzenete túlmutat a nosztalgikus hangulaton. Minden egyes véradó hozzájárult ahhoz, hogy a kórházakban legyen elegendő vérkészlet, amely életeket menthet. A kezdeményezés évről évre bizonyítja, hogy a jótékonykodás nem feltétlenül komor kötelesség: lehet vidám, közösségformáló és felemelő élmény is. Sopronban ezen a napon ismét bebizonyosodott, hogy a segítségnyújtás öröme közösen még inkább megsokszorozódik és miközben mások életét jobbá tesszük, saját napunkat is ragyogóbbá varázsoljuk.
114-en nyújtották karukat a győri Retro Véradáson
Győrben a Regionális Vérellátó Központban is hasonló volt a helyzet, már szombat reggel sorakoztak a vizsgálatra várva az önkéntesek. A Magyar Vöröskereszt munkatársai egy bezi termelő gyümölcsleveit kínálták-, míg a hála csomagjaiba szintén felajánlók retro finomságai kerültek. Kolbász, savanyúság, sör, túró rudi és ropi, valamint egy válaszható hasznos apróság. Győrben összesen 114-en nyújtották karjukat a 17. Retro Véradáson, melyet a vármegyeszékhelyen 15 éve rendeznek meg.
17. Retro Véradás GyőrbenFotók: Csapó Balázs
40-szeres véradó Skoda Attila
Az utóbbi években még nagyon szükség van az önkéntes segítőkre, hogy véradásukkal biztosított legyen az év minden napján a megfelelő vérkészlet. A nyár mindig nehéz ebből a szempontból, hiszen sokan nyaralnak és az iskolák is zárva, viszont a szervezők bíznak abban, hogy ősztől ismét új lendület kíséri a véradásokat. A győri Skoda Attila nemrég ünnepelte a születésnapját, szombaton a Retro Véradás alkalmával már negyvenedszer nyújtotta karját embertársai megsegítéséért. - Szeretek segíteni az embereken, én szerencsés vagyok, mert még soha nem volt szükségem vérre és a családomban sem történt még hasonló. Nem csak rendszeres véradó vagyok, de plazmát is már több mint 100 alkalommal adtam, sőt korábban a Vöröskereszt tagja is voltam - mondta el lapunknak.