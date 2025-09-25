szeptember 25., csütörtök

EufrozinaKende névnap

13°
+24
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Célszerű tájékozódni

1 órája

Mutatjuk, hogyan igényelhető résznyugdíj, és azt is, mennyi szolgálati idő szükséges

Címkék#élelmiszer utalvány#résznyugdíj#szolgálati idő#nyugdíjkorhatár#Nyugdíjemelés

Gyakori félreértés, hogy a szolgálati idő ugyanaz, mint a munkaviszony. Sokakat érdekelhet, hogy mi a résznyugdíj igénylés feltétele, menete. Cikkünkben mutatjuk.

Kisalföld.hu

A szabály egyszerű: teljes nyugdíjra az jogosult, aki betöltötte a 65. életévét, és legalább 20 év szolgálati időt szerzett. Ha valaki nem érte el a 20 évet, de van legalább 15 év szolgálati ideje, akkor résznyugdíjra számíthat. Mutatjuk hogyan igényelhető a résznyugdíj!

Résznyugdíj nyugdíjkorhatár
Résznyugdíj: A résznyugdíj igénylését a nyugdíjkorhatár betöltése előtt legkorábban 30 nappal lehet kezdeményezni. Fotó: Pixapay

Nyugdíjba vonulás, feltételek, pénz, szolgálati idő - résznyugdíj

Ha valaki eléri a nyugdíjkorhatárt, de csak 15–19 év szolgálati időt tud igazolni, akkor öregségi résznyugdíjra jogosult. A résznyugdíj igénylését a nyugdíjkorhatár betöltése előtt legkorábban 30 nappal lehet kezdeményezni a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál– írta cikkében a Sonline.hu. Mint azt kifejtették: ere több lehetőség van: ügyfélkapun keresztül elektronikus nyomtatvány kitöltésével, postán a megfelelő nyomtatvány elküldésével, személyesen a kormányablakban vagy a nyugdíjbiztosítási ügyfélszolgálaton. 

Mennyi lehet a résznyugdíj összege?

A szolgálati időnél minden év növeli a nyugdíj alapjául szolgáló százalékos mértéket. Aki például 20 év szolgálati időt szerzett, annak a nyugdíjalap 53 %-a jár, míg 15 év esetén csak 43 %. Ez a különbség jól mutatja, miért számít minden ledolgozott év.

Már postázzák az élelmiszer-utalványokat az időseknek (illusztráció). 
Forrás:  Fotó: MW-archívum

A témáról bővebben itt olvashat.

Mint ahogy arról portálunkon mi is beszámoltunk: év végén jön a nyugdíjemelés. Mutatjuk, mennyi pénzre számíthatnak átlagosan az idősek.

A kormány újabb döntést hozott a nyugdíjasok támogatására. Majd novemberben érkezik a nyugdíj-kiegészítés. Ők átlagosan 47 200 forintot kapnak majd  a novemberi nyugdíjjal együtt, ezzel januárig visszamenőleg megvalósul az inflációkövető nyugdíjemelés, decemberben pedig már az 1,6 százalékkal megemelt nyugdíjat kapják.

Arról is beszámoltunk: minden nyugdíjas 30 ezer forint értékű élelmiszer-utalványt kap, amelyet piacokon, őstermelőknél és nagyobb üzletekben is beválthatnak. A kézbesítés már zajlik: eddig több mint 800 ezer nyugdíjas jutott hozzá, október közepéig pedig összesen közel 2,4 millióan részesülnek a támogatásban.

Milyen kedvezményeket ad a Lidl, az Aldi és a Tesco a nyugdíjas utalványokhoz? Mutatjuk! Elindult a harc a nyugdíjas vásárlókért. Az áruházláncok a nyugdíjasok élelmiszer-utalványaihoz extra kedvezményeket ígérnek.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu