Mutatjuk, hogyan igényelhető résznyugdíj, és azt is, mennyi szolgálati idő szükséges

A szabály egyszerű: teljes nyugdíjra az jogosult, aki betöltötte a 65. életévét, és legalább 20 év szolgálati időt szerzett. Ha valaki nem érte el a 20 évet, de van legalább 15 év szolgálati ideje, akkor résznyugdíjra számíthat. Mutatjuk hogyan igényelhető a résznyugdíj!

Ha valaki eléri a nyugdíjkorhatárt, de csak 15–19 év szolgálati időt tud igazolni, akkor öregségi résznyugdíjra jogosult. A résznyugdíj igénylését a nyugdíjkorhatár betöltése előtt legkorábban 30 nappal lehet kezdeményezni a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál– írta cikkében a Sonline.hu. Mint azt kifejtették: ere több lehetőség van: ügyfélkapun keresztül elektronikus nyomtatvány kitöltésével, postán a megfelelő nyomtatvány elküldésével, személyesen a kormányablakban vagy a nyugdíjbiztosítási ügyfélszolgálaton.

Mennyi lehet a résznyugdíj összege?

A szolgálati időnél minden év növeli a nyugdíj alapjául szolgáló százalékos mértéket. Aki például 20 év szolgálati időt szerzett, annak a nyugdíjalap 53 %-a jár, míg 15 év esetén csak 43 %. Ez a különbség jól mutatja, miért számít minden ledolgozott év.

Mint ahogy arról portálunkon mi is beszámoltunk: év végén jön a nyugdíjemelés. Mutatjuk, mennyi pénzre számíthatnak átlagosan az idősek.

A kormány újabb döntést hozott a nyugdíjasok támogatására. Majd novemberben érkezik a nyugdíj-kiegészítés. Ők átlagosan 47 200 forintot kapnak majd a novemberi nyugdíjjal együtt, ezzel januárig visszamenőleg megvalósul az inflációkövető nyugdíjemelés, decemberben pedig már az 1,6 százalékkal megemelt nyugdíjat kapják.

Arról is beszámoltunk: minden nyugdíjas 30 ezer forint értékű élelmiszer-utalványt kap, amelyet piacokon, őstermelőknél és nagyobb üzletekben is beválthatnak. A kézbesítés már zajlik: eddig több mint 800 ezer nyugdíjas jutott hozzá, október közepéig pedig összesen közel 2,4 millióan részesülnek a támogatásban.

