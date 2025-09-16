szeptember 16., kedd

Súlyos bűncselekmény történt

40 perce

Baltás támadás Ivánban - Nyomoz a rendőrség

Ivánban vasárnap az Árpád utcában dolgoztak a bűnügyi helyszínelők. A rendőrség is megszólalt az ügyben.

Kisalföld.hu

Olvasónk jelezte, hogy Ivánban komoly bűncselekmény történt. A rendőrség vasárnap a településen helyszínelt. Információink szerint az Árpád utcában egy férfi fejszével támadt egy másikra, akinek az incidens során megsérült a feje. A sérültet a mentők kórházba szállították.

rendőrség
Olvasónk a rendőrség  bűnügyi helyszínelőit látta egy iváni háznál. Úgy tudjuk baltás támadás történt.
Forrás:  Shutterstock

Nyomoz a rendőrség

Az esettel kapcsolatban megkerestük a rendőrséget:

"A Soproni Rendőrkapitányság garázdaság bűntett bűncselekménye miatt folytat bűntetőeljárást egy iváni lakossal szemben, akit az elfogását követően őrizetbe vettek. Az eljárásban kiskorú személy nem érintett, illetve az eset során egy személy könnyebben megsérült. Bővebb információt a folyamatban lévő nyomozásról az eljárás jelenlegi szakaszában nem áll módunkban kiadni" - írták.

Nem ez az első, hogy valaki baltával próbált elsimítani egy konfliktust. A közelmúltban a Győri Ítélőtábla is szigorította egy baltás támadó büntetését.

 

