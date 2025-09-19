Régiségvásárt rendeznek Győrben - A környéken szünetel a parkolás

Régiségvásárt rendeznek a Tarcsay utcai piactéren szeptember 21-én, vasárnap reggel 7 és 14 óra között.

A Győr-Szol Zrt. tájékoztatja az autósokat, hogy a vasárnapi rendezvény ideje alatt szünetel a parkolási lehetőség a Tarcsay parkoló egész területén. Mivel ezen a hétvégén szeptember 20-án, szombaton rendezvény miatt a Dunakapu téri piac is itt kap helyet, a szolgáltató mindenkit arra kér, hogy gépjárművével szeptember 19-én, pénteken 20 óráig hagyja el a parkolót, melyet szeptember 21-én, a vasárnapi Antik Expo-t követően lehet újra használni.