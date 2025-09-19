Csontokba zárt történelem - a múlt történetei segítenek megérteni a jelent

Az antropológus feladata elsőre egyszerűnek tűnhet

Az antropológus tudóskét közelít a csontokhoz

De mit mesélhetnek nekünk a több száz, akár több ezer éves csontok? Erről beszélgettünk dr. Mateovics-László Orsolya antropológussal, aki a közelmúltban a nagylózsi régészeti ásatáson is részt vett.

A régészeti ásatásokon talált csontokból kiolvashatók betegségek, sérülések, sőt, olykor a halál körülményei is - mondta dr. Mateovics-László Orsolya, antropológus Fotó: Varga Henrietta

A régészet másik arca

Az antropológus feladata elsőre egyszerűnek tűnhet: az emberi maradványok vizsgálata. Valójában azonban rendkívül összetett munka ez, ahol a biológia és a régészet találkozik. A kutató legfontosabb kiindulópontja az alapadatok, a nem és az életkor, de ennél összetettebb kérdéseket is megválaszolhat: milyen életet élt az egykori ember, milyen kihívásokkal kellett szembenéznie.

- Egy antropológus munkája kicsit olyan, mint egy nyomozás – mondja Orsolya. Abból indul ki: férfi vagy nő volt-e az illető, hány éves lehetett. Gyerekeknél ez különösen pontosan meghatározható a fogak és csontok fejlődése alapján, felnőtteknél kicsit tágabb idősávban tudjuk az életkort elhelyezni. De a lényeg nem áll meg itt: a csontokból kiolvashatók betegségek, sérülések, sőt, olykor a halál körülményei is. Egy vágásnyom, egy gyógyult törés vagy éppen egy fertőzés nyoma mind-mind történetet mesél - mondta.

A kor meghatározható a fogak és csontok fejlődése alapján Fotó: Varga Henrietta

És hogy mindez miért izgalmas?

Mert így a régészet már nem csupán tárgyakat mutat be, hanem egykor élt embereket idéz meg. Az antropológus ugyan legtöbbször laborban dolgozik, de ha kikerül a terepre, az igazi élmény számára.

A helyszínen látni egy csontvázat egészen más tapasztalatot jelent. Ott látható, hogy a halottat például lepelbe tekerték, koporsóba helyezték, vagy akár az is, hogy egy másik helyről elmozgatták a maradványokat és ahol előkerült az egy másodlagos temetkezési hely

– magyarázza Orsolya.

A csontok elhelyezkedése sokszor olyan, mint egy kirakós játék darabjai: az anatómiai ismeretében rekonstruáljuk, hogy mi történt a testtel, a betemetés előtt, annak pillanatában, vagy a maradványokkal azt követően.

- Nem egy esetben fordul elő, hogy egy sír rendhagyó, különleges, valamiben eltér a többi korabeli temetkezésektől. Nagylózson például találtunk egy olyan sírt, ahol kutyák kíséretében temették el a halottat, de olyan ásatáson is jártam, ahol több ember csontja volt látszólag „rendezetlen helyzetben, anatómiai összefüggések nélkül egy gödörben. Ilyenkor a kutató munkája tényleg olyan, mint egy rejtély megfejtése - fűzte hozzá.