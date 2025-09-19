szeptember 19., péntek

Tudomány

2 órája

Csontokba zárt történelem - a múlt történetei segítenek megérteni a jelent

Címkék#tudományág#antropológus#Nagylózs

Ha meghalljuk a szót: régészet, legtöbbünk előtt megjelenik az ecsettel óvatosan tisztogatott cserépedény vagy sírok képe. A régészetnek azonban van egy másik arca is, egy olyan tudományág, ami az emberi maradványokon keresztül tekint a múltba: ez az antropológia.

Varga Henrietta
  • Az antropológus feladata elsőre egyszerűnek tűnhet
  • Egy antropológus munkája kicsit olyan, mint egy nyomozás
  • Az antropológus tudóskét közelít a csontokhoz

De mit mesélhetnek nekünk a több száz, akár több ezer éves csontok? Erről beszélgettünk dr. Mateovics-László Orsolya antropológussal, aki a közelmúltban a nagylózsi régészeti ásatáson is részt vett.

régészet
A régészeti ásatásokon talált csontokból kiolvashatók betegségek, sérülések, sőt, olykor a halál körülményei is - mondta dr. Mateovics-László Orsolya, antropológus Fotó: Varga Henrietta

A régészet másik arca

Az antropológus feladata elsőre egyszerűnek tűnhet: az emberi maradványok vizsgálata. Valójában azonban rendkívül összetett munka ez, ahol a biológia és a régészet találkozik. A kutató legfontosabb kiindulópontja az alapadatok, a nem és az életkor, de ennél összetettebb kérdéseket is megválaszolhat: milyen életet élt az egykori ember, milyen kihívásokkal kellett szembenéznie.

- Egy antropológus munkája kicsit olyan, mint egy nyomozás – mondja Orsolya. Abból indul ki: férfi vagy nő volt-e az illető, hány éves lehetett. Gyerekeknél ez különösen pontosan meghatározható a fogak és csontok fejlődése alapján, felnőtteknél kicsit tágabb idősávban tudjuk az életkort elhelyezni. De a lényeg nem áll meg itt: a csontokból kiolvashatók betegségek, sérülések, sőt, olykor a halál körülményei is. Egy vágásnyom, egy gyógyult törés vagy éppen egy fertőzés nyoma mind-mind történetet mesél - mondta.

A kor meghatározható a fogak és csontok fejlődése alapján Fotó: Varga Henrietta

És hogy mindez miért izgalmas? 

Mert így a régészet már nem csupán tárgyakat mutat be, hanem egykor élt embereket idéz meg. Az antropológus ugyan legtöbbször laborban dolgozik, de ha kikerül a terepre, az igazi élmény számára.

A helyszínen látni egy csontvázat egészen más tapasztalatot jelent. Ott látható, hogy a halottat például lepelbe tekerték, koporsóba helyezték, vagy akár az is, hogy egy másik helyről elmozgatták a maradványokat és ahol előkerült az egy másodlagos temetkezési hely

 – magyarázza Orsolya. 

A csontok elhelyezkedése sokszor olyan, mint egy kirakós játék darabjai: az anatómiai ismeretében rekonstruáljuk, hogy mi történt a testtel, a betemetés előtt, annak pillanatában, vagy a maradványokkal azt követően.

- Nem egy esetben fordul elő, hogy egy sír rendhagyó, különleges, valamiben eltér a többi korabeli temetkezésektől. Nagylózson például találtunk egy olyan sírt, ahol kutyák kíséretében temették el a halottat, de olyan ásatáson is jártam, ahol több ember csontja volt látszólag „rendezetlen helyzetben, anatómiai összefüggések nélkül egy gödörben. Ilyenkor a kutató munkája tényleg olyan, mint egy rejtély megfejtése - fűzte hozzá.

A feltárt maradványok papírzacskóban, felcímkézve érkeznek Orsolyához, hogy megvizsgálhassa őket Fotó: Varga Henrietta

A múlt vizsgálata ma már nem áll meg a szabad szemnél. A DNS-vizsgálatok feltárják a származást, családi kapcsolatokat, de még az egykor pusztító betegségek – például tuberkulózis vagy lepra – nyomait is. Az izotópos elemzések pedig elárulják, hol született valaki, mit evett, és vajon helyben élt-e egész életében, vagy vándorolt.

- Ezek a módszerek hihetetlen ablakot nyitnak a múltra – meséli Orsolya. – Például családfákat lehet rekonstruálni egy-egy temetőnépesség DNS vizsgálata alapján, vagy azt lehet megállapítani, hogy valaki idegenként került-e a közösségbe. A képalkotó vizsgálatok - mint a röntgen és a CT - pedig a csontok belső titkait mutatják meg, mindenféle károsítás nélkül.

Orsolya egy emlékezetes esetről is mesélt.

Egy rézkori sírgödörben teljes összevisszaságban feküdtek az emberi maradványok. Elsőre értelmezhetetlen káosznak tűnt, de a részletes dokumentálás és a 3D-s fotózás segítségével kiderült, hogy a gödröt hosszabb időn át használták. Az alsó rétegben főleg gyerekek feküdtek, egy fiatal sertés és edénytöredékek mellett, amelyeket feltehetőleg rituális céllal helyeztek el a gödörben. Sikerült lépésről lépésre összeraknunk, hogy itt valójában nem véletlenszerű temetésről, hanem valamiféle szakrális jelenségről lehetett szó

 - idézte fel az emléket.

Bár az antropológus hivatásából fakadóan tudósként közelít a csontokhoz, nem lehet teljesen elvonatkoztatni attól, hogy egykor élő emberek maradványai.

- Amikor például gyerekek csontvázát vizsgáljuk, mindig megérint, hogy mennyi szenvedés lehetett mögötte – mondja Orsolya. 

Ezért is tartja fontosnak, hogy munkájuk eredményeit minél szélesebb közönséghez eljuttassák. Hiszen a múlt történetei segítenek megérteni a jelent, és tanulni belőle a jövőre nézve.

 

