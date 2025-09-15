Péter éppen ráért, gondolta, körbetekeri az országot – A rábapatonaiak ovációval fogadták

Rausz Péter negyvennégy éves, átlagembernek tartja magát. Családja van, két munkahelyen is teljesít, és mint mondta, nem is igazán fér bele a mindennapjaiba a sport. Szerény, pedig van mire büszkének lennie.

Rausz Péterrel az ezernyolcszáz kilométeres túrája végénél kaptuk lencsevégre, Ménfőcsanakon.

Fotó: Csapó Balázs

Vegyésztechnikus vagyok, mellette pedig asztalosként is dolgozom. Előbbi mentálisan, utóbbi fizikailag fáraszt le. Időm nincs sok, a családommal is szeretek időt tölteni

– foglalta össze Rausz Péter, aki szinte csak beesik egy-egy ironman versenyre, különösebben nem készül rájuk. – A sport harmincegy évesen lett az életem része, de hiába hiszik azt sokan, hogy rengeteget edzek, ez nem így van, nincs rá időm – tette hozzá Péter, aki már tizenhárom ironman- és egy dupla ironman-versenyt is kipipált az évek során.

Egészen váratlanul jött a gondolat, hogy körbetekeri Magyarországot.

– Arra gondoltam, hogy a szabadságom alatt végigbiciklizem a határ mentén az országot. Legalább száznyolcvan kilométert terveztem naponta megtenni, ez sikerült is, így tizenegy nap alatt lebicikliztem ezernyolcszáz kilométert. Esztergomból indultam Ózd, Sátoraljaújhely, Csenger, Berettyóújfalu, Makó, Mohács, Nagyatád, Szombathely irányába, majd kitekertem a csücsökbe, Sopronba, aztán Győrön át végül hazaértem Esztergomba.

Fotó: Csapó Balázs

Otthon hatalmas meglepetésünnepséget csaptak, közel százan érkeztek a tiszteletére a hazaiak. Nemcsak ez lepte meg Pétert, hanem az is, hogy olyan településeken fogadták óriási örömmel, ahol még sosem járt.

– Hajrá, Péter! Hajrá, Péter, még most is libabőrös vagyok, ahogy visszaemlékszem a rábapatonaiakra. Az út mellett álltak, és biztattak. Fantasztikus élmény volt!

Péter az útja során számíthatott az ironmanes közösségre: Ménfőcsanakon egy sportoló barátjánál pihent meg, itt készült a fenti fotó róla.

Rausz Péter, az esztergomi biciklis üzent

Sosem késő elkezdeni sportolni, én vagyok rá az élő példa!

– üzente olvasóinknak.