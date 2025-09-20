szeptember 20., szombat

Friderika névnap

27°
+27
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Emlékmenet az életért

48 perce

Radnóti lépteinek nyomában - Több száz fiatal járta végig a tragikus sorsú költő utolsó útját - fotók

Címkék#Kazinczy Ferenc Gimnázium#Radnóti Emlékmenet#történelem#Abda#tragédia

Radnóti nyomában jártak. Több mint 400 fiatal emlékezett meg a tragikus sorsú költőről a Győrben már hagyományosnak számító Radnóti séta keretében.

Dániel Viktória

Nem csupán egy irodalmi alakról vagy történelmi tragédiáról emlékezik a Radnóti séta, filozófiai és erkölcsi utazás ez minden résztvevő számára. Radnóti Miklós költő és társai nyomában járva olyan kérdések kerülnek felszínre, mint hogy mi az élet értelme, mit jelenet az emberi méltóság, hogyan lehet hitelesen élni?

Radnóti séta
A Radnóti séta hagyományos győri rendezvény, amire nem csak a városból érkeznek fiatalok. A menet nem csak megemlékezés, de közös elmélkedés is egyben, humanizmusról, emberi méltóságról és az élet értelméről.
Fotó: Krizsán Csaba

Radnóti séta 400 résztvevővel

Idén már hatodik alkalommal tették meg fiatalok és idősebbek az utat a győri Kazinczy Ferenc Gimnáziumtól az abdai Radnóti szoborig. Az esemény szervezőbizottságának elnöke idén is Pintér Ildikó volt, aki kiemelte öröm látni, hogy a résztvevők közt egyaránt vannak ismerős arcok és első alkalommal csatlakozók is. Az eseményhez idén kegyes volt az időjárás, és gyönyörű napsütésben indulhatott útnak a tömeg, tavaly a mostoha körülmények miatt a Zsinagógába kényszerült a megemlékezés. 

A menethez nem csak Győri diákok csatlakoztak, az ország számos pontjáról érkeztek fiatalok, sőt felvidékről busszal jöttek a résztvevők. A megemlékezés helyszínén pedig az abdai általános iskola kisdiákjai is csatlakoztak a tömeghez.

– A séta az áldozatokra való emlékezés és az emberi méltóság melletti kiállás is egyben. A gyűlölet apró gesztusokból nő naggyá. A történelem pedig nem fejezet a tankönyvekben, hanem felelősség a jelenben – mondat el a sétát megelőző Gecsei Kolos a Kazinczy gimnázium igazgatója. – Az út állomásai lehetőségek, hogy elgondolkodjunk az életen, annak értelmén és a hiteles élet mibenlétén. 

Mert  humanizmus nem csak szó vagy elvont eszme, hanem gyakorlat, hogy felismerjük e egymás tekintetében az embert.

Tekintse meg az eseményen készült galériánkat!:

Radnóti lépteinek nyomában - Több száz fiatal járta végig a tragikus sorsú költő utolsó útját

Fotók: Kerekes István

Fáklya minden időben

Az indulás előtt Grósz Ádám a Pattantyús-Ábrahám Géza Technikum tanulója is megosztotta gondolatait kortársaival.

 – Radnóti költészete korszakokon átível és összekapcsol minket. Lángja utat mutat mindenki számára. A séta lehetőség arra, hogy végig gondoljuk mi magunk mit teszünk azért, hogy méltóságunk és hitelességünk ne csak szavak legyenek. És abban is segít, hogy megértsük, átérezzük és ne feledjük mit jelent, " lélek vagyok élni szeretnék".

Felemelni a jóságot

Kovács Ákos Békéscsabáról érkezett az első Radnóti sétára hat évvel ezelőtt és azóta minden eseményen itt volt. Most is annak ellenére részt vett a sétán, hogy hétfőn már a krakkói egyetemen kezdi tanulmányait.

– Az elmúlt hetekben volt lehetőségem számos diáktársammal beszélgetni szerte Európából. Legtöbbször arra terelődött a beszélgetés, hogy milyen korban élünk és hol van a helyünk ebben a világban, ahol lassan már nincsenek is szavaink arra, hogy kifejezzük azt, ami történik velünk. A kérdés az hiszünk e még a demokráciában, az emberi jogokban és az örökké tartó békében? El tudjuk e képzelni, milyen borzalmakat éltek át embertársaink Recsken, Borban vagy Srebrenica-ban? Hogy mi lesz a sorsa azoknak, akik kiállnak a béka mellett? Hogy az úton a porban sírva bömbölő emberi jóságot fel tudjuk e még emelni?

  • A sétát Tóth Péter Lóránt versvándor  indította el, ezután a résztvevők megálltak a Melocco-szobor szobornál, ahol további versek és gondolatok hangoztak el.
  • Majd az abdai Radnóti-szoborhoz érve megtartották a megemlékezést. Többek mellett, verset mondott Hajdú Tibor Junior Príma díjas győri színész is, Szabó Zsolt, Abda Község polgármestere pedig beszédet mondott.
  • Zárásként az összegyűltek közösen elszavalták a Nem tudhatom verset. Villányi Tibor a Győri Zsidó Hitközség elnöke pedig imát mondott a költért és társaiért.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu