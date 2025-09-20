48 perce
Radnóti lépteinek nyomában - Több száz fiatal járta végig a tragikus sorsú költő utolsó útját - fotók
Radnóti nyomában jártak. Több mint 400 fiatal emlékezett meg a tragikus sorsú költőről a Győrben már hagyományosnak számító Radnóti séta keretében.
Nem csupán egy irodalmi alakról vagy történelmi tragédiáról emlékezik a Radnóti séta, filozófiai és erkölcsi utazás ez minden résztvevő számára. Radnóti Miklós költő és társai nyomában járva olyan kérdések kerülnek felszínre, mint hogy mi az élet értelme, mit jelenet az emberi méltóság, hogyan lehet hitelesen élni?
Radnóti séta 400 résztvevővel
Idén már hatodik alkalommal tették meg fiatalok és idősebbek az utat a győri Kazinczy Ferenc Gimnáziumtól az abdai Radnóti szoborig. Az esemény szervezőbizottságának elnöke idén is Pintér Ildikó volt, aki kiemelte öröm látni, hogy a résztvevők közt egyaránt vannak ismerős arcok és első alkalommal csatlakozók is. Az eseményhez idén kegyes volt az időjárás, és gyönyörű napsütésben indulhatott útnak a tömeg, tavaly a mostoha körülmények miatt a Zsinagógába kényszerült a megemlékezés.
A menethez nem csak Győri diákok csatlakoztak, az ország számos pontjáról érkeztek fiatalok, sőt felvidékről busszal jöttek a résztvevők. A megemlékezés helyszínén pedig az abdai általános iskola kisdiákjai is csatlakoztak a tömeghez.
– A séta az áldozatokra való emlékezés és az emberi méltóság melletti kiállás is egyben. A gyűlölet apró gesztusokból nő naggyá. A történelem pedig nem fejezet a tankönyvekben, hanem felelősség a jelenben – mondat el a sétát megelőző Gecsei Kolos a Kazinczy gimnázium igazgatója. – Az út állomásai lehetőségek, hogy elgondolkodjunk az életen, annak értelmén és a hiteles élet mibenlétén.
Mert humanizmus nem csak szó vagy elvont eszme, hanem gyakorlat, hogy felismerjük e egymás tekintetében az embert.
Tekintse meg az eseményen készült galériánkat!:
Radnóti lépteinek nyomában - Több száz fiatal járta végig a tragikus sorsú költő utolsó útjátFotók: Kerekes István
Fáklya minden időben
Az indulás előtt Grósz Ádám a Pattantyús-Ábrahám Géza Technikum tanulója is megosztotta gondolatait kortársaival.
– Radnóti költészete korszakokon átível és összekapcsol minket. Lángja utat mutat mindenki számára. A séta lehetőség arra, hogy végig gondoljuk mi magunk mit teszünk azért, hogy méltóságunk és hitelességünk ne csak szavak legyenek. És abban is segít, hogy megértsük, átérezzük és ne feledjük mit jelent, " lélek vagyok élni szeretnék".
Felemelni a jóságot
Kovács Ákos Békéscsabáról érkezett az első Radnóti sétára hat évvel ezelőtt és azóta minden eseményen itt volt. Most is annak ellenére részt vett a sétán, hogy hétfőn már a krakkói egyetemen kezdi tanulmányait.
– Az elmúlt hetekben volt lehetőségem számos diáktársammal beszélgetni szerte Európából. Legtöbbször arra terelődött a beszélgetés, hogy milyen korban élünk és hol van a helyünk ebben a világban, ahol lassan már nincsenek is szavaink arra, hogy kifejezzük azt, ami történik velünk. A kérdés az hiszünk e még a demokráciában, az emberi jogokban és az örökké tartó békében? El tudjuk e képzelni, milyen borzalmakat éltek át embertársaink Recsken, Borban vagy Srebrenica-ban? Hogy mi lesz a sorsa azoknak, akik kiállnak a béka mellett? Hogy az úton a porban sírva bömbölő emberi jóságot fel tudjuk e még emelni?
- A sétát Tóth Péter Lóránt versvándor indította el, ezután a résztvevők megálltak a Melocco-szobor szobornál, ahol további versek és gondolatok hangoztak el.
- Majd az abdai Radnóti-szoborhoz érve megtartották a megemlékezést. Többek mellett, verset mondott Hajdú Tibor Junior Príma díjas győri színész is, Szabó Zsolt, Abda Község polgármestere pedig beszédet mondott.
- Zárásként az összegyűltek közösen elszavalták a Nem tudhatom verset. Villányi Tibor a Győri Zsidó Hitközség elnöke pedig imát mondott a költért és társaiért.