Radnóti lépteinek nyomában - Több száz fiatal járta végig a tragikus sorsú költő utolsó útját - fotók

Nem csupán egy irodalmi alakról vagy történelmi tragédiáról emlékezik a Radnóti séta, filozófiai és erkölcsi utazás ez minden résztvevő számára. Radnóti Miklós költő és társai nyomában járva olyan kérdések kerülnek felszínre, mint hogy mi az élet értelme, mit jelenet az emberi méltóság, hogyan lehet hitelesen élni?

A Radnóti séta hagyományos győri rendezvény, amire nem csak a városból érkeznek fiatalok. A menet nem csak megemlékezés, de közös elmélkedés is egyben, humanizmusról, emberi méltóságról és az élet értelméről.

Fotó: Krizsán Csaba

Radnóti séta 400 résztvevővel

Idén már hatodik alkalommal tették meg fiatalok és idősebbek az utat a győri Kazinczy Ferenc Gimnáziumtól az abdai Radnóti szoborig. Az esemény szervezőbizottságának elnöke idén is Pintér Ildikó volt, aki kiemelte öröm látni, hogy a résztvevők közt egyaránt vannak ismerős arcok és első alkalommal csatlakozók is. Az eseményhez idén kegyes volt az időjárás, és gyönyörű napsütésben indulhatott útnak a tömeg, tavaly a mostoha körülmények miatt a Zsinagógába kényszerült a megemlékezés.

A menethez nem csak Győri diákok csatlakoztak, az ország számos pontjáról érkeztek fiatalok, sőt felvidékről busszal jöttek a résztvevők. A megemlékezés helyszínén pedig az abdai általános iskola kisdiákjai is csatlakoztak a tömeghez.

– A séta az áldozatokra való emlékezés és az emberi méltóság melletti kiállás is egyben. A gyűlölet apró gesztusokból nő naggyá. A történelem pedig nem fejezet a tankönyvekben, hanem felelősség a jelenben – mondat el a sétát megelőző Gecsei Kolos a Kazinczy gimnázium igazgatója. – Az út állomásai lehetőségek, hogy elgondolkodjunk az életen, annak értelmén és a hiteles élet mibenlétén.

Mert humanizmus nem csak szó vagy elvont eszme, hanem gyakorlat, hogy felismerjük e egymás tekintetében az embert.

