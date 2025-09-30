Nyolc termelő tárta ki kapuit a látogatók előtt, országos kezdeményezéshez csatlakoztak

Országos kezdeményezés és több szakmai szervezet is támogatja a Nyitott Porta Napok programsorozatot, melyhez hétvégén a Rábaköz is csatlakozott. Hazánk különböző tájegységeink fognak össze termelők, kézművesek, gazdaságok, gyűjtemények és egy-egy hétvégén megnyitják kapuikat a látogatók előtt. A rendezvényhez vármegyénk is csatlakozott és többek között nyolc rábaközi porta is nyílt napot tartott a hétvégén. Az Irány a Rábaköz! programiroda fogta össze a termelőket. Vörös Bernadett szervező elmondta: számukra nem idegen az ilyen megmozdulás, hiszen évek óta csinálják, de a Nyitott Porta Napok tematikus hétvégéket hirdetett és ebben az évben a gasztronómia kapott főszerepet a portákon.

Szalay Ferenc farádi termelői a Dámföldi ökogazdaságban mutatta termékeit a Rábaköz nyitott porta programján.

Nyitott porták a Rábaközben

– Nagyon jól sikerült a hétvégénk, sok látogató vonzott a meghirdetett program. A nyolc helyszínen összesen csaknem ezerötszáz látogatót regisztráltunk. Voltak persze népszerűbb porták, de összességében valamennyi számot tarthatott az érdeklődésre-fogalmazott Vörös Bernadett. – Amellett, hogy a Rábaköz gasztrokultúrájából is igyekeztünk minél többet megmutatni, a falusi életbe is próbáltunk bepillantást engedni. Olyan élményekkel gazdagodtak vendégeink a nyolc helyszínen, melyekkel egyébként a hétköznapokon nem találkoznak. Csak egy egyszerű példa erre: a falusi embernek természetes, hogy, még ha egyre ritkábban is, de végigkocog egy lovaskocsi a községen. A városiak ezzel a látvánnyal már nem találkoznak és voltak olyan vendégeink most is, akik először ültek a szekéren. Természetesen népszerűek voltak helyi ízeink, sokan kóstoltak és vásároltak is és megismerhették a folyamatot, ami a termőföldtől a konyhaasztalig vezet. Nem mellékesen találkozhattak azokkal az emberekkel, akik mindezt fáradságos munkával megtermelik.

A nyitott portákra egészen messziről is érkeznek látogatók. Természetesen a

szomszédos településekről is sokan útra kelnek, de a mostani hétvégén többen is jöttek a Rábaközbe

Győrből,

Tatáról és még a fővárosból is. Igény tehát továbbra is van a helyi termékekre. A rábaköziek az elmúlt hetekben bemutatkozhattak a tatai SVÉT gasztronómiai rendezvényen, illetve az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásáron is ott voltak termékeik. E két rendezvény is sokat lendített a rábaközi élelmiszerek népszerűségén.

– Szeretnék a Nyitott Porta Napok keretében máskor is programokat szervezni, természetesen megtartva az évek óta bevált, nyári nyitott napjainkat. Más-más évszakban más-más arcát mutatja a Rábaköz is és a porták is mást kínálnak nyáron, mint ősszel vagy télen-jegyezte meg Vörös Bernadett.