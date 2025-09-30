szeptember 30., kedd

A Rábaközt népszerűsítik

3 órája

Nyolc termelő tárta ki kapuit a látogatók előtt, országos kezdeményezéshez csatlakoztak

Nyitott Porta Napokat tartottak a hétvégén az ország több térségében, melyhez csatlakozott a Rábaköz is. Az Irány a Rábaköz! keretében nyolc gazdaságban várták a vendégeket, akik egészen messziről, még Budapestről is eljöttek, hogy a tájegység ízeivel, kultúrájával találkozzanak.

Cs. Kovács Attila

Országos kezdeményezés és több szakmai szervezet is támogatja a Nyitott Porta Napok programsorozatot, melyhez hétvégén a Rábaköz is csatlakozott. Hazánk különböző tájegységeink fognak össze termelők, kézművesek, gazdaságok, gyűjtemények és egy-egy hétvégén megnyitják kapuikat a látogatók előtt. A rendezvényhez vármegyénk is csatlakozott és többek között nyolc rábaközi porta is nyílt napot tartott a hétvégén. Az Irány a Rábaköz! programiroda fogta össze a termelőket. Vörös Bernadett szervező elmondta: számukra nem idegen az ilyen megmozdulás, hiszen évek óta csinálják, de a Nyitott Porta Napok tematikus hétvégéket hirdetett és ebben az évben a gasztronómia kapott főszerepet a portákon.

A Rábaköz termelői is csatlakoztak a Nyitott Porta Napok programhoz.
Szalay Ferenc farádi termelői a Dámföldi ökogazdaságban mutatta termékeit a Rábaköz nyitott porta programján. 

Nyitott porták a Rábaközben

Nagyon jól sikerült a hétvégénk, sok látogató vonzott a meghirdetett program. A nyolc helyszínen összesen csaknem ezerötszáz látogatót regisztráltunk. Voltak persze népszerűbb porták, de összességében valamennyi számot tarthatott az érdeklődésre-fogalmazott Vörös Bernadett. – Amellett, hogy a Rábaköz gasztrokultúrájából is igyekeztünk minél többet megmutatni, a falusi életbe is próbáltunk bepillantást engedni. Olyan élményekkel gazdagodtak vendégeink a nyolc helyszínen, melyekkel egyébként a hétköznapokon nem találkoznak. Csak egy egyszerű példa erre: a falusi embernek természetes, hogy, még ha egyre ritkábban is, de végigkocog egy lovaskocsi a községen. A városiak ezzel a látvánnyal már nem találkoznak és voltak olyan vendégeink most is, akik először ültek a szekéren. Természetesen népszerűek voltak helyi ízeink, sokan kóstoltak és vásároltak is és megismerhették a folyamatot, ami a termőföldtől a konyhaasztalig vezet. Nem mellékesen találkozhattak azokkal az emberekkel, akik mindezt fáradságos munkával megtermelik.

A nyitott portákra egészen messziről is érkeznek látogatók. Természetesen a 

  • szomszédos településekről is sokan útra kelnek, de a mostani hétvégén többen is jöttek a Rábaközbe 
  • Győrből, 
  • Tatáról és még a fővárosból is. Igény tehát továbbra is van a helyi termékekre. A rábaköziek az elmúlt hetekben bemutatkozhattak a tatai SVÉT gasztronómiai rendezvényen, illetve az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásáron is ott voltak termékeik. E két rendezvény is sokat lendített a rábaközi élelmiszerek népszerűségén.

– Szeretnék a Nyitott Porta Napok keretében máskor is programokat szervezni, természetesen megtartva az évek óta bevált, nyári nyitott napjainkat. Más-más évszakban más-más arcát mutatja a Rábaköz is és a porták is mást kínálnak nyáron, mint ősszel vagy télen-jegyezte meg Vörös Bernadett.

Az Irány a Rábaköz! a közelmúltban húsz helyszínnel csatlakozott a Kulturális Örökség Napjaihoz, amikor a térség épített örökségét mutatták meg, kulturális programokkal színesítve. A szervezők úgy látják, ezen a területen is vannak még kiaknázatlan lehetőségek és az úgynevezett vallásturizmus fellendítése is adhat feladatokat. Vörös Bernadett hozzátette: gondolkodnak egy kiadványon, melyben a Rábaköz templomait mutatnák be. 

– Valamennyi kezdeményezésünk megerősít bennünket abban, hogy jó úton járunk és a Rábaköz komoly érdeklődésre tarthat számot és nagyon sok olyan értékünk van, melyek ugyan még kevésbe ismertek, de csak rajtunk múlik, hogy népszerűsítsük és megmutassuk. Jó példa erre a nyári kastélymustránk, ami a várakozásokon felüli közönséget vonzott falvainkba. Készülünk egyébként már a következő fordulóra, amelyben újabb kúriákat nyitunk meg-beszélt a jövőről. Kiemelte azt is, hogy egyre szélesebb körből érkeznek az érdeklődők és ezek a rendezvény már messze túllépnek a Rábaköz, vagy akár a vármegye határain.

 

 

