1 órája
Zenével, tánccal és örömmel zárják a nyarat a Püspökerdőben
A nyárzáró-őszköszöntő program szervezőinek egyike az a fiatalember, aki a Széchenyi téren táblával hívja egy jó beszélgetésre a győrieket. Különleges nyárzáró program Győr zöld szívében, a Püspökerdőben.
Mesével, játékkal, énekkel, zenével, szívből fakadó hangokkal kívánják zárni a nyarat a program szervezői a Püspökerdőben szombaton három órától.
Bármely, korosztálynak ajánlom. Mindenkinek, aki szeretné családi hangulatban átélni azt, milyen együtt énekelni, nevetni, ám csendben lenni, ha kell. Akinek elege van a felületes programokból, ahol nincsen őszinte kapcsolódás
– foglalta össze kérésünkre az egyik szervező, Marton Szilveszter, akinek neve egészen biztosan ismerős az olvasóinknak. Ő az a győri fiatalember, aki egy táblával leült a Széchenyi tér egyik padjára. „Meghallgatlak. Beszélgessünk?” olvasható a táblán, és a pszichológushallgató mellett sorra foglalnak helyet vadidegenek, hogy elmondják, mi nyomja a lelküket. Kattintson a kiemelt szavakra, hogy korábbi cikkünkből megtudja, honnan származik az ötlet!
Díjmentes a program a Püspökerdőben
A szombati programot azért szervezik, hogy összehozzák a helyi közösséget. Részletek az esemény Facebook oldalán.
Időpont: szeptember 6., 15:00 órától
Helyszín: Aranypart II.