2 órája

Zenével, tánccal és örömmel zárják a nyarat a Püspökerdőben

Címkék#Győr#zene#Püspökerdő

A nyárzáró-őszköszöntő program szervezőinek egyike az a fiatalember, aki a Széchenyi téren táblával hívja egy jó beszélgetésre a győrieket. Különleges nyárzáró program Győr zöld szívében, a Püspökerdőben.

Kisalföld.hu

Mesével, játékkal, énekkel, zenével, szívből fakadó hangokkal kívánják zárni a nyarat a program szervezői a Püspökerdőben szombaton három órától.

püspökerdő, program, nyár, ősz, tánc, ének, hang
Nyárzáró-őszköszöntő zenés program lesz a Püspökerdőben.

Bármely, korosztálynak ajánlom. Mindenkinek, aki szeretné családi hangulatban átélni azt, milyen együtt énekelni, nevetni, ám csendben lenni, ha kell. Akinek elege van a felületes programokból, ahol nincsen őszinte kapcsolódás 

– foglalta össze kérésünkre az egyik szervező, Marton Szilveszter, akinek neve egészen biztosan ismerős az olvasóinknak. Ő az a győri fiatalember, aki egy táblával leült a Széchenyi tér egyik padjára. „Meghallgatlak. Beszélgessünk?” olvasható a táblán, és a pszichológushallgató mellett sorra foglalnak helyet vadidegenek, hogy elmondják, mi nyomja a lelküket. Kattintson a kiemelt szavakra, hogy korábbi cikkünkből megtudja, honnan származik az ötlet!

Díjmentes a program a Püspökerdőben

A szombati programot azért szervezik, hogy összehozzák a helyi közösséget. Részletek az esemény Facebook oldalán

Időpont: szeptember 6., 15:00 órától

Helyszín: Aranypart II.

 

