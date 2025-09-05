Zenével, tánccal és örömmel zárják a nyarat a Püspökerdőben

Mesével, játékkal, énekkel, zenével, szívből fakadó hangokkal kívánják zárni a nyarat a program szervezői a Püspökerdőben szombaton három órától.

Nyárzáró-őszköszöntő zenés program lesz a Püspökerdőben.

Bármely, korosztálynak ajánlom. Mindenkinek, aki szeretné családi hangulatban átélni azt, milyen együtt énekelni, nevetni, ám csendben lenni, ha kell. Akinek elege van a felületes programokból, ahol nincsen őszinte kapcsolódás

– foglalta össze kérésünkre az egyik szervező, Marton Szilveszter, akinek neve egészen biztosan ismerős az olvasóinknak. Ő az a győri fiatalember, aki egy táblával leült a Széchenyi tér egyik padjára. „Meghallgatlak. Beszélgessünk?” olvasható a táblán, és a pszichológushallgató mellett sorra foglalnak helyet vadidegenek, hogy elmondják, mi nyomja a lelküket. Kattintson a kiemelt szavakra, hogy korábbi cikkünkből megtudja, honnan származik az ötlet!

Díjmentes a program a Püspökerdőben

A szombati programot azért szervezik, hogy összehozzák a helyi közösséget. Részletek az esemény Facebook oldalán.

Időpont: szeptember 6., 15:00 órától

Helyszín: Aranypart II.