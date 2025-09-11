Hétvégi program
Vezetett séta és különleges koncert a Püspökvár udvarán
Szeptember 13-án, szombaton délután különleges élmény várja a látogatókat Győr szívében. A Püspökvárban tett sétát rézfúvósok teszik felejthetetlenné.
A Püspökvár udvarán szeptemben 13-án, 15.30 órától vezetett sétán vehetnek részt az érdeklődők, amely során bepillantást nyerhetnek a történelmi helyszín titkaiba. A programot az Arrabona Brass rézfúvós együttes hangulatos koncertje teszi még emlékezetesebbé, amely a zenei élményt és a különleges környezet varázsát ötvözi.
A belépőjegyek elővételben 3500 forintos áron válthatók a Püspökvár-Toronykilátó recepcióján.
Bővebb információ: [email protected], illetve +36 30/255-1363.
