Látott már ennyi pulit egyszerre? Különleges ebek cukiskodtak a győri belvárosban – fotókkal!

A szombati Kenyérfesztivál és Kézműves Találkozó apropóján (kattintson a kiemelt szavakra, és ismerkedjen meg a tündéri szalmafonó nénivel, a kedves kékfestővel, és olvassa el, hogyan gyógyít a sokorópátkai kenyér!) egyébként is rengetegen érkeztek a győri belvárosba. A sokadalomban különleges társaság keltett nagy feltűnést: pulik vonultak csapatban mosolyt hagyva amerre járnak. Elöl lógatja a nyelvét, hátul csóválja a farkát, a két vége között pedig tökéletesen egyformán bozontos, zsinóros a szőre.

Puli a Csónakos szoborban, festeni sem lehetne szebbet. További képeket talál a cikk alján, görgessen! Pulis csoportkép is készült.

Fotó: "A puli" csoport, Facebook

Teoretikus kérdés: milyen lenne a puli rövid szőrrel?

Amolyan falusi kutya formáját öltené, igazán nem nyújtana szép látvány a puli hosszú szőr nélkül

– tudtuk meg a csapat kétlábú vezetőjétől, Szalay Csabától, aki barátaival és a kutyákkal Budapestről érkeztek kirándulni városunkba. – Nagyon hülyén festene – összegezte. – Kerek fej, félhosszú orr, kunkori farok, nem túl szép látvány – sorolta Csaba, akiről kiderült, nagy rajongója a puliknak, célja, hogy visszaszerezze régi fényét a fajta.

Mint mondta, a pulik a honfoglaló magyarokkal együtt érkeztek a Kárpát-medencébe, és igen jó szolgálatot tettek terelőkutyaként. A világ ugyan megváltozott, de a pulik állják a változás szelét.

Akár egy panelben is jól érzi magát a puli

– tette hozzá, utalva arra, hogy manapság kevesen vennék hasznát terelésben. – Sok tévhit él ezzel a fajtával kapcsolatban, például, hogy melege van, vágni kell a szőrét, vagy hogy büdösek. Egyik sem igaz. A szőre nem igényel különösebb gondoskodást, magától alakul ki zsinórossá.

Kattintson a képre, lapozzon és olvadozzon a puliktól! Kiszúrja a kakukktojást? Elvegyült a csapatban komondor is, de nagyon jól álcázza magát mindegyik, talán a puliknak sem tűnt fel, hogy kémek vannak közöttük. A loncsos csapat két győri barátot szerzett, tibeti masztiffok váltak idegenvezetővé. (Fotókat készítette Krizsán Csaba, valamint a puligazdik.)