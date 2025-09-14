szeptember 14., vasárnap

RoxánaSzeréna névnap

19°
+29
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Panelálló kutya, tudta?

12 perce

Látott már ennyi pulit egyszerre? Különleges ebek cukiskodtak a győri belvárosban – fotókkal!

Címkék#kutya#puli#éb#Facebook

Szombaton egy csapat puliba botlottunk: picit szürreális, ám annál bájosabb látványt nyújtott a sok zsinóros szőrű banda. Kiderült, a pulik szerelmesei tartanak találkozót Győrben. Ennyi pulit még biztosan nem látott együtt, cikkünkben sok fotót hozunk az ebekről!

Pardavi Mariann

A szombati Kenyérfesztivál és Kézműves Találkozó apropóján (kattintson a kiemelt szavakra, és ismerkedjen meg a tündéri szalmafonó nénivel, a kedves kékfestővel, és olvassa el, hogyan gyógyít a sokorópátkai kenyér!) egyébként is rengetegen érkeztek a győri belvárosba. A sokadalomban különleges társaság keltett nagy feltűnést: pulik vonultak csapatban mosolyt hagyva amerre járnak. Elöl lógatja a nyelvét, hátul csóválja a farkát, a két vége között pedig tökéletesen egyformán bozontos, zsinóros a szőre. 

puli, magyar, komondor, fajtatiszta, találkozó
Puli a Csónakos szoborban, festeni sem lehetne szebbet. További képeket talál a cikk alján, görgessen! Pulis csoportkép is készült.
Fotó: "A puli" csoport, Facebook 

Teoretikus kérdés: milyen lenne a puli rövid szőrrel?

Amolyan falusi kutya formáját öltené, igazán nem nyújtana szép látvány a puli hosszú szőr nélkül 

– tudtuk meg a csapat kétlábú vezetőjétől, Szalay Csabától, aki barátaival és a kutyákkal Budapestről érkeztek kirándulni városunkba. – Nagyon hülyén festene – összegezte. – Kerek fej, félhosszú orr, kunkori farok, nem túl szép látvány – sorolta Csaba, akiről kiderült, nagy rajongója a puliknak, célja, hogy visszaszerezze régi fényét a fajta.

Mint mondta, a pulik a honfoglaló magyarokkal együtt érkeztek a Kárpát-medencébe, és igen jó szolgálatot tettek terelőkutyaként. A világ ugyan megváltozott, de a pulik állják a változás szelét.

Akár egy panelben is jól érzi magát a puli 

– tette hozzá, utalva arra, hogy manapság kevesen vennék hasznát terelésben. – Sok tévhit él ezzel a fajtával kapcsolatban, például, hogy melege van, vágni kell a szőrét, vagy hogy büdösek. Egyik sem igaz. A szőre nem igényel különösebb gondoskodást, magától alakul ki zsinórossá. 

Kattintson a képre, lapozzon és olvadozzon a puliktól! Kiszúrja a kakukktojást? Elvegyült a csapatban komondor is, de nagyon jól álcázza magát mindegyik, talán a puliknak sem tűnt fel, hogy kémek vannak közöttük. A loncsos csapat két győri barátot szerzett, tibeti masztiffok váltak idegenvezetővé. (Fotókat készítette Krizsán Csaba, valamint a puligazdik.)

Pulik találkoztak a győri belvárosban

Fotók: Krizsán Csaba és a puligazdik

Egyre kevesebb a puli

Szalay Csaba aggódik a pulik sorsa miatt, egyre kevesebb fajtatiszta, törzskönyves kiskutya születik. Míg pár éve tíz-tizenötezer puli látott napvilágot, ez manapság csupán négy-ötszáz. Nem jó a pulik marketingje, de ezen próbál segíteni, Facebookon ezerhatszáz lelkes pulirajongó öregbíti a fajta jó hírét. 

– Mindig vannak divatkutyák, amik sajnos a szaporítók áldozatai. Kutyavásárlás során érdemes fontolóra venni, hogy olyan fajtájú négylábút válasszunk társnak, amely több száz, vagy ezer éve velünk él – tanácsolta Csaba, utalva arra, hogy a kilenc magyar kutyafajta bármelyike jó döntés. – Milyen érdekes, hogy akármerre megyünk a pulikkal, mindenhol rajongást vált ki az emberekből, de valahogy mégis egyre kevesebb van belőlük. Ha választani kell, valahogy eszükbe se jut a leendő gazdiknak.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu