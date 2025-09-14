12 perce
Látott már ennyi pulit egyszerre? Különleges ebek cukiskodtak a győri belvárosban – fotókkal!
Szombaton egy csapat puliba botlottunk: picit szürreális, ám annál bájosabb látványt nyújtott a sok zsinóros szőrű banda. Kiderült, a pulik szerelmesei tartanak találkozót Győrben. Ennyi pulit még biztosan nem látott együtt, cikkünkben sok fotót hozunk az ebekről!
A szombati Kenyérfesztivál és Kézműves Találkozó apropóján (kattintson a kiemelt szavakra, és ismerkedjen meg a tündéri szalmafonó nénivel, a kedves kékfestővel, és olvassa el, hogyan gyógyít a sokorópátkai kenyér!) egyébként is rengetegen érkeztek a győri belvárosba. A sokadalomban különleges társaság keltett nagy feltűnést: pulik vonultak csapatban mosolyt hagyva amerre járnak. Elöl lógatja a nyelvét, hátul csóválja a farkát, a két vége között pedig tökéletesen egyformán bozontos, zsinóros a szőre.
Teoretikus kérdés: milyen lenne a puli rövid szőrrel?
Amolyan falusi kutya formáját öltené, igazán nem nyújtana szép látvány a puli hosszú szőr nélkül
– tudtuk meg a csapat kétlábú vezetőjétől, Szalay Csabától, aki barátaival és a kutyákkal Budapestről érkeztek kirándulni városunkba. – Nagyon hülyén festene – összegezte. – Kerek fej, félhosszú orr, kunkori farok, nem túl szép látvány – sorolta Csaba, akiről kiderült, nagy rajongója a puliknak, célja, hogy visszaszerezze régi fényét a fajta.
Mint mondta, a pulik a honfoglaló magyarokkal együtt érkeztek a Kárpát-medencébe, és igen jó szolgálatot tettek terelőkutyaként. A világ ugyan megváltozott, de a pulik állják a változás szelét.
Akár egy panelben is jól érzi magát a puli
– tette hozzá, utalva arra, hogy manapság kevesen vennék hasznát terelésben. – Sok tévhit él ezzel a fajtával kapcsolatban, például, hogy melege van, vágni kell a szőrét, vagy hogy büdösek. Egyik sem igaz. A szőre nem igényel különösebb gondoskodást, magától alakul ki zsinórossá.
Kattintson a képre, lapozzon és olvadozzon a puliktól! Kiszúrja a kakukktojást? Elvegyült a csapatban komondor is, de nagyon jól álcázza magát mindegyik, talán a puliknak sem tűnt fel, hogy kémek vannak közöttük. A loncsos csapat két győri barátot szerzett, tibeti masztiffok váltak idegenvezetővé. (Fotókat készítette Krizsán Csaba, valamint a puligazdik.)
Pulik találkoztak a győri belvárosbanFotók: Krizsán Csaba és a puligazdik
Egyre kevesebb a puli
Szalay Csaba aggódik a pulik sorsa miatt, egyre kevesebb fajtatiszta, törzskönyves kiskutya születik. Míg pár éve tíz-tizenötezer puli látott napvilágot, ez manapság csupán négy-ötszáz. Nem jó a pulik marketingje, de ezen próbál segíteni, Facebookon ezerhatszáz lelkes pulirajongó öregbíti a fajta jó hírét.
– Mindig vannak divatkutyák, amik sajnos a szaporítók áldozatai. Kutyavásárlás során érdemes fontolóra venni, hogy olyan fajtájú négylábút válasszunk társnak, amely több száz, vagy ezer éve velünk él – tanácsolta Csaba, utalva arra, hogy a kilenc magyar kutyafajta bármelyike jó döntés. – Milyen érdekes, hogy akármerre megyünk a pulikkal, mindenhol rajongást vált ki az emberekből, de valahogy mégis egyre kevesebb van belőlük. Ha választani kell, valahogy eszükbe se jut a leendő gazdiknak.