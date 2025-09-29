Filmélmények megismételhetetlenül - Minőség minden műfajban

Pongrácz Balázs tizenhat éve a város filmszínházas életének kiemelkedő alakja, azóta üzemelteti a Rómer mozit a győri belvárosban I love Mozi néven. Kitartó munkáját az önkormányzat is elismerte, Győr Közművelődésért Díjat érdemelt ki. Pongrácz Balázs felismerve a mozi közösségi jellegét, a filmvetítésekhez kapcsolódó, egyszeri és megismételhetetlen kísérőprogramokat szervez, ahol a film készítőivel, színészeivel, producerekkel, vagy szakértőkkel beszélgethetnek a látottakról a vendégek. Havi öt alkalommal tart vetítést a Rómer házban, leginkább csütörtökön, illetve kedden vagy vasárnap. Az őszi moziszezon kezdetén Pongrácz Balázs győri filmessel beszélgettünk.

Nemes-Jeles filmjét is hozza Pongrácz Balázs

Azzal kezdte beszámolóját, hogy a nyár nagyon jól alakult, a kertmozik továbbra is népszerűek Győrben, de idén a környékbeli településekre is kilátogatott az I love mozis. Pongrácz Balázs egy hónapban öt napon összesen tíz vetítést tart. Mint kifejtette, az ősszel Győrben az első nagyobb esemény Nemes-Jeles László filmjének, az Árvának október 16-i bemutatója lesz. Az Árva Magyarország Oscar-díj jelöltje. Pongrácz Balázsnál láthatók leginkább Győrben az amerikai filmiparhoz, Hollywoodhoz nem köthető, tőlük független filmstúdiók művei.

Magyar alkotások is műsoron

- Amit csinálunk, az szerintem nem feltétlenül a szórakoztatóipar része, inkább a városi közművelődéshez tartozik. Igyekszem színházszerűen szerkeszteni a műsort. A legtöbb filmből egy vetítést tartunk, így mintegy eseményszerű lesz az alkalom. Győrben nagyon sok film csak az én szervezésemben látható - fogalmazott Pongrácz Balázs. - A közönség kívánalmainak is engedve több magyar filmet tűztem műsorra, mint Deák Kristóftól az Egykutyát, Enyedi Ildikótól a Csendes barátot, Herendi Gábor új alkotását, a Szenvedélyes Nőket.

Vetítések még premier előtt

Ezen kívül az európai filmtermés legjobbjait kínálom. Ezek az A-kategóriás fesztiválok, mint Velence, Cannes, Locarnó díjazott alkotásai. Nagyon sok alkotás premier előtt kerül nálam vetítésre. Sokan várják a nagy sikert aratott Egy fényképész napját, de a színvonalasabb amerikai filmek is helyet kaphatnak, például az Egyik csata a másik után.