Több mint 300 millióért eladó a templomos lovagok egykori rózsakertje Sopronban - fotók

A Poncichter negyedben található épület helyén a XIII. században a templomos lovagok rózsakertje állt, később Mátyás király idején ispotály működött itt, majd az évszázadok során sörfőzdének, fogadónak, bálteremnek és lakásoknak is otthont adott.

A Poncichter negyedben álló épület helyén egykor a templomos lovagok rózsakertje állt Fotó: Péntek Szabolcs

Poncichter negyed ékköve

A XIX. századi fogadó eredeti cégére ma is megtekinthető a Soproni Múzeumban. A középkori hangulat ma is kézzel tapintható, miközben a belváros nyüzsgése – a Várkerület – mindössze egy kőhajításnyira található.

Az 1407 m²-es telek és a 1700 m²-es beépíthető terület számtalan lehetőséget rejt: boutique hotel, kulturális központ, elegáns vendéglátóhely vagy akár különleges lakóingatlan kialakítása is elképzelhető. A felújítás az elmúlt 20 évben megkezdődött, így az új tulajdonos már részben megújult épületegyüttest vehet át, és saját elképzelései szerint formálhatja tovább.

Fotó: Péntek Szabolcs

Az ingatlan céges eladótól vásárolható meg, az ár: 310 millió Ft + áfa.

További részletek: itt.