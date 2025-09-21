szeptember 21., vasárnap

MirellaMáté névnap

17°
+30
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ingatlanajánló

26 perce

Több mint 300 millióért eladó a templomos lovagok egykori rózsakertje Sopronban - fotók

Címkék#templomos lovagok#fogadó#poncichter#rózsakert

Sopron belvárosának egyik legizgalmasabb épület-együttese vár új tulajdonosára: az egykori Aranynap fogadó, amelynek falai a középkor óta őrzik a város történetét. A Poncichter negyedben, két utcafronttal rendelkező ingatlan (Rózsa utca 5. és Szélmalom utca 4.) nem csupán különleges adottságokkal bír, hanem ritka befektetési lehetőséget is kínál.

Kisalföld.hu

A Poncichter negyedben található épület helyén a XIII. században a templomos lovagok rózsakertje állt, később Mátyás király idején ispotály működött itt, majd az évszázadok során sörfőzdének, fogadónak, bálteremnek és lakásoknak is otthont adott. 

Poncichter
A Poncichter negyedben álló épület helyén egykor a templomos lovagok rózsakertje állt Fotó: Péntek Szabolcs

Poncichter negyed ékköve

A XIX. századi fogadó eredeti cégére ma is megtekinthető a Soproni Múzeumban. A középkori hangulat ma is kézzel tapintható, miközben a belváros nyüzsgése – a Várkerület – mindössze egy kőhajításnyira található.

Az 1407 m²-es telek és a 1700 m²-es beépíthető terület számtalan lehetőséget rejt: boutique hotel, kulturális központ, elegáns vendéglátóhely vagy akár különleges lakóingatlan kialakítása is elképzelhető. A felújítás az elmúlt 20 évben megkezdődött, így az új tulajdonos már részben megújult épületegyüttest vehet át, és saját elképzelései szerint formálhatja tovább.

Fotó: Péntek Szabolcs

Az ingatlan céges eladótól vásárolható meg, az ár: 310 millió Ft + áfa. 

További részletek: itt.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu