Több mint 300 millióért eladó a templomos lovagok egykori rózsakertje Sopronban - fotók
Sopron belvárosának egyik legizgalmasabb épület-együttese vár új tulajdonosára: az egykori Aranynap fogadó, amelynek falai a középkor óta őrzik a város történetét. A Poncichter negyedben, két utcafronttal rendelkező ingatlan (Rózsa utca 5. és Szélmalom utca 4.) nem csupán különleges adottságokkal bír, hanem ritka befektetési lehetőséget is kínál.
A Poncichter negyedben található épület helyén a XIII. században a templomos lovagok rózsakertje állt, később Mátyás király idején ispotály működött itt, majd az évszázadok során sörfőzdének, fogadónak, bálteremnek és lakásoknak is otthont adott.
Poncichter negyed ékköve
A XIX. századi fogadó eredeti cégére ma is megtekinthető a Soproni Múzeumban. A középkori hangulat ma is kézzel tapintható, miközben a belváros nyüzsgése – a Várkerület – mindössze egy kőhajításnyira található.
Az 1407 m²-es telek és a 1700 m²-es beépíthető terület számtalan lehetőséget rejt: boutique hotel, kulturális központ, elegáns vendéglátóhely vagy akár különleges lakóingatlan kialakítása is elképzelhető. A felújítás az elmúlt 20 évben megkezdődött, így az új tulajdonos már részben megújult épületegyüttest vehet át, és saját elképzelései szerint formálhatja tovább.
Az ingatlan céges eladótól vásárolható meg, az ár: 310 millió Ft + áfa.
