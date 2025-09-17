Marianna nénit köszöntötték kilencvenedik születésnapján, a miniszterelnök is elküldte jókívánságait

Pölöskei Jánosné Acsalagon a napokban töltötte be 90. életévét. A család és barátok, ismerősök mellett a falu vezetése is felköszöntötte Marianna néni, aki szívesen látta a község polgármesterét, Szilágyi Andrásnét és az alpolgármestert, Kovács Gábort.

A vendégek átadták a közösség jókívánságait, illetve a miniszterelnök által küldött emléklapot is. Marianna néni nagyon örült a megemlékezésnek, Isten éltesse még sokáig jó egészségben, szerető családja körében!