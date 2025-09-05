1 órája
Megalkották a Kisalföld pizzáját, íme a különleges calabriai finomság! - videó, fotók
Megalkották a Kisalföld pizzáját. Délolasz pizza Győr-Gyárvárosból.
A gyárvárosi Oliva Pizzéria megalkotta a Kisalföld újság pizzáját. Az összetevőkről megkérdeztük olvasóinkat is, így alakult ki a pizza végleges formája. Az Oliva Pizzéria egy éve nyílt a gyárvárosban, a Külső Árpád úton, de talán sokan könnyebben megtalálják úgy, ha azt írjuk, a volt Horváth-kert helyén üzemel, hétfő kivételével a hét minden napján déltől.
Pizza Calabriából Győrbe
A Kisalföld pizzája délolasz, pontosabban calabriai recept alapján készül, ugyanis a pizzéria tulajdonosai több mint egy évtizeden át egy délolasz szakáccsal dolgoztak együtt.
Megalkották a Kisalföld pizzáját, íme a különleges calabriai finomság!Fotók: Csapó Balázs
- A tésztát 36 órán át kelesztjük, majd 450 fokos kemencében két perc alatt készre sütjük. Az összetevők: Olasz cirio paradicsom alap, Gouda, mozzarellasajt, prosciutto cotto sonka, olívabogyó, koktélparadicsom, ruccola, buratta-sajt. Mostantól a Kisalföld pizzája ott szerepel az étlapunkon, bárki által elérhető - mondta el Déri Tibor tulajdonos-szakács.
Videó a pizza elkészítéséről ITT!
