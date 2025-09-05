Megalkották a Kisalföld pizzáját, íme a különleges calabriai finomság! - videó, fotók

A gyárvárosi Oliva Pizzéria megalkotta a Kisalföld újság pizzáját. Az összetevőkről megkérdeztük olvasóinkat is, így alakult ki a pizza végleges formája. Az Oliva Pizzéria egy éve nyílt a gyárvárosban, a Külső Árpád úton, de talán sokan könnyebben megtalálják úgy, ha azt írjuk, a volt Horváth-kert helyén üzemel, hétfő kivételével a hét minden napján déltől.

Délolasz pizza Győr-Gyárvárosból.

Fotó: Csapó Balázs

Pizza Calabriából Győrbe

A Kisalföld pizzája délolasz, pontosabban calabriai recept alapján készül, ugyanis a pizzéria tulajdonosai több mint egy évtizeden át egy délolasz szakáccsal dolgoztak együtt.