Mozgalmas hét

1 órája

Pezsgős héttel zártuk a nyarat Győr-Moson-Sopronban - Mutatjuk az elmúlt hét legnézettebb galériáit!

Izgalmas héttel zártuk a nyarat a megyében. Mutatjuk a legnézettebb galériákat.

Kisalföld.hu
Pezsgős héttel zártuk a nyarat Győr-Moson-Sopronban - Mutatjuk az elmúlt hét legnézettebb galériáit!

Forrás: Kisalföld achívum

Mutatjuk a top 5 galériát az elmúlt hétből:

1.

Ákos a győri nyárzárón – exkluzív interjút adott portálunknak

Fotók: Krizsán Csaba

2.

Rengeteg fotót és videót hoztunk a győri gólyahét megnyitójáról

Fotók: Krizsán Csaba

3.

Az Audi ETO idény előtti szurkolói ankétja

Fotók: Krizsán Csaba

4.

Bornapok Győrben: kultúra és a legfinomabb nedűk

Fotók: Krizsán Csaba

5.

Jól kifőzték a barátok Barátin

Fotók: Barki Andrea

Az előbbi öt mellett pedig még rengeteg izgalmas galériát készítettünk, mutatjuk őket népszerűségi sorrendben:

6.

Piaci árakat hoztunk: ennyiért vándorol kamrákba megyénk színe-java

Fotók: Krizsán Csaba

7.

Fotókon mutatjuk, hogy halad a belvárosi Spar felújítása

Fotók: Krizsán Csaba

8.

Rapid Wien-ETO FC

Fotók: Csapó Balázs

9.

Nyárbúcsúztató – finom illatok a vízpart mellett, a tűzijáték sem marad el

Fotók: Mészely Réka

10.

Startolt a Győri Bornapok, 47 pincészet kínálatából választhatunk

Fotók: Krizsán Csaba

11.

Eltűnt emberek Győr-Moson-Sopron megyéből – néhányukat már több mint 25 éve keresik

12.

Sopronkőhidai börtön-titkok a falak mögött a 80-as években

13.

Különvonattal indultak el az ETO szurkolók a győri vasútállomásról Bécsbe

Fotók: Krizsán Csaba

14.

Látogatás a sopronkőhidai börtönben

Fotók: Máthé Daniella

15.

Készen állnak az új évadra az MKC játékosai

Fotók: Cseh Róbert

 

