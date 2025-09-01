Mozgalmas hét
Pezsgős héttel zártuk a nyarat Győr-Moson-Sopronban - Mutatjuk az elmúlt hét legnézettebb galériáit!
Izgalmas héttel zártuk a nyarat a megyében. Mutatjuk a legnézettebb galériákat.
Forrás: Kisalföld achívum
Mutatjuk a top 5 galériát az elmúlt hétből:
1.
Ákos a győri nyárzárón – exkluzív interjút adott portálunknakFotók: Krizsán Csaba
2.
Rengeteg fotót és videót hoztunk a győri gólyahét megnyitójárólFotók: Krizsán Csaba
3.
Az Audi ETO idény előtti szurkolói ankétjaFotók: Krizsán Csaba
4.
Bornapok Győrben: kultúra és a legfinomabb nedűkFotók: Krizsán Csaba
5.
Jól kifőzték a barátok BarátinFotók: Barki Andrea
Az előbbi öt mellett pedig még rengeteg izgalmas galériát készítettünk, mutatjuk őket népszerűségi sorrendben:
6.
Piaci árakat hoztunk: ennyiért vándorol kamrákba megyénk színe-javaFotók: Krizsán Csaba
7.
Fotókon mutatjuk, hogy halad a belvárosi Spar felújításaFotók: Krizsán Csaba
8.
Rapid Wien-ETO FCFotók: Csapó Balázs
9.
Nyárbúcsúztató – finom illatok a vízpart mellett, a tűzijáték sem marad elFotók: Mészely Réka
10.
Startolt a Győri Bornapok, 47 pincészet kínálatából választhatunkFotók: Krizsán Csaba
11.
Eltűnt emberek Győr-Moson-Sopron megyéből – néhányukat már több mint 25 éve keresik
12.
Sopronkőhidai börtön-titkok a falak mögött a 80-as években
13.
Különvonattal indultak el az ETO szurkolók a győri vasútállomásról BécsbeFotók: Krizsán Csaba
14.
Látogatás a sopronkőhidai börtönbenFotók: Máthé Daniella
15.
Készen állnak az új évadra az MKC játékosaiFotók: Cseh Róbert
