Halálos buszbaleset a 81-esen: pénzt gyűjtenek a tragédia abdai áldozatainak

A frontális baleset során az Opelben utazó négy ember közül három súlyosan megsérült, a sofőr pedig életét vesztette. A buszon utazók közül senki sem sérült meg – írtuk a péri balesetről szóló korábbi cikkünkben.

Fotó: Csapó Balázs - archív