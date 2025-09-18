52 perce
Halálos buszbaleset a 81-esen: pénzt gyűjtenek a tragédia abdai áldozatainak
Szeptember 15-én autó ütközött busszal a Pér közelében: a balesetet egy férfi nem élte túl, hárman pedig súlyosan megsérültek. Az abdaikat megérintette a péri baleset, gyűjtést szerveznek.
A frontális baleset során az Opelben utazó négy ember közül három súlyosan megsérült, a sofőr pedig életét vesztette. A buszon utazók közül senki sem sérült meg – írtuk a péri balesetről szóló korábbi cikkünkben.
Tragédia: halálos buszbaleset a 81-esen, Győrnél - Egy ember meghalt, ketten életveszélyes állapotban kerültek kórházba
Abda önkormányzata pénzadomány gyűjtést szervez a 2025. szeptember 15-én hajnalban Pér térségében történt közlekedési baleset három abdai kötődésű károsultja, illetve családjuk megsegítésére.
Segítség a péri baleset károsultjainak
Ebből a célból az önkormányzat létrehozta az alábbi számlaszámú alszámlát:
11737007-15366595-10130005
Az erre történő befizetéseket 2025. október 31-ig gyűjtjük
– olvasható Szabó Zsolt, abdai polgármester posztjában, amelyet a helyi Facebook csoportban tett közzé.