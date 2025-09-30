Gyász
Pénteken vesznek búcsút II. Antal hercegtől - A gyászszertartást vasárnap, családi körben tartják
Hosszan tartó betegség után, 88 éves korában, 2025. szeptember 22-én elhunyt Őfőméltósága Galánthai herceg Esterházy II. Antal.
Mindazok számára, akik szeretnék leróni kegyeletüket az elhunyt ravatala előtt október 3-án és 4-én 10 és 18 óra között a fertődi Esterházy-kastély Sala Terrena termében vehetnek végső búcsút Őfőméltóságától - áll az Esterházy-kastély közleményében. A gyászszertartást október 5-én, családi körben tartják. Az Esterházy hercegi család köszönetét fejezi mindazoknak, akik részvétüket és együttérzésüket fejezték ki a gyászoló családnak. A temetés napján a kastély múzeuma és kápolnája zárva tart.
