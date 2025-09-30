szeptember 30., kedd

Jeromos névnap

+19
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gyász

4 órája

Pénteken vesznek búcsút II. Antal hercegtől - A gyászszertartást családi körben tartják

Címkék#herceg#Fertőd#temetés#fertődi Esterházy-kastély

Hosszan tartó betegség után, 88 éves korában, 2025. szeptember 22-én elhunyt Őfőméltósága Galánthai herceg Esterházy II. Antal.

Kisalföld.hu

Mindazok számára, akik szeretnék leróni kegyeletüket az elhunyt ravatala előtt október 3-án és 4-én 10 és 18 óra között a fertődi Esterházy-kastély Sala Terrena termében vehetnek végső búcsút Őfőméltóságától - áll az Esterházy-kastély közleményében. A gyászszertartást október 5-én, családi körben tartják. Az Esterházy hercegi család köszönetét fejezi mindazoknak, akik részvétüket és együttérzésüket fejezték ki a gyászoló családnak. A temetés napján a kastély múzeuma és kápolnája zárva tart.

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu