Tágasabb, világosabb és modernebb: ilyen lett az öttevényi patika – fotókkal

– Nagy munka volt a patika átalakítása, még falakat is kellett bontani – árulta el az öttevényi gyógyszertár ünnepélyes megnyitóján dr. Csonka Dénesné patikavezető. A munkálatok elképesztő sebességgel haladtak, így mindössze két hét alatt újították fel az épület belső tereit és kapott modern köntöst.

Az öttevényi patika ünnepélyes átadása: dr. Csonka Dénesné és dr. Kupai Mihály.

Fotó: Csapó Balázs

A patika vezetője beszédében visszaemlékezett a kezdetek kezdetére, amikor az öttevényi gyógyszertár különleges helyen fogadta a környéken élőket.

– 1978-ban kerültem Öttevényre, akkor én számítottam a legfiatalabb gyógyszertárvezetőnek a megyében – emlékezett vissza, hozzátéve, korábban a helyi kastélyban üzemelt a patika, majd 1986-ban átköltöztek a faluház épületébe, a gyógyszertár mai helyére. Az évek során többször esett át kisebb-nagyobb felújításon, zárásként pedig a 2019-es nagy fordulópontot említette meg, amikor csatlakoztak a BENU franchise-hoz. – Jó érzés valahova tartozni – jegyezte meg ezzel kapcsolatban.

