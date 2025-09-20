1 órája
Tágasabb, világosabb és modernebb: ilyen lett az öttevényi patika – fotókkal
Elképesztő gyorsasággal újították fel az öttevényi gyógyszertárat. Ott jártunk az ünnepélyes megnyitón, sok fotót hoztunk a megújult, megszépült öttevényi patika épületéből.
– Nagy munka volt a patika átalakítása, még falakat is kellett bontani – árulta el az öttevényi gyógyszertár ünnepélyes megnyitóján dr. Csonka Dénesné patikavezető. A munkálatok elképesztő sebességgel haladtak, így mindössze két hét alatt újították fel az épület belső tereit és kapott modern köntöst.
A patika vezetője beszédében visszaemlékezett a kezdetek kezdetére, amikor az öttevényi gyógyszertár különleges helyen fogadta a környéken élőket.
– 1978-ban kerültem Öttevényre, akkor én számítottam a legfiatalabb gyógyszertárvezetőnek a megyében – emlékezett vissza, hozzátéve, korábban a helyi kastélyban üzemelt a patika, majd 1986-ban átköltöztek a faluház épületébe, a gyógyszertár mai helyére. Az évek során többször esett át kisebb-nagyobb felújításon, zárásként pedig a 2019-es nagy fordulópontot említette meg, amikor csatlakoztak a BENU franchise-hoz. – Jó érzés valahova tartozni – jegyezte meg ezzel kapcsolatban.
Kattintson a képre és lapozza végig az öttevényi patika megújult tereiről készült fotókat!
Ilyen lett az öttevényi patikaFotók: Csapó Balázs
Az ünnepélyes megnyitón részt vett dr. Kupai Mihály, a BENU Magyarország Zrt. franchise igazgatója is, aki beszédében az egészségmegőrzés fontosságát hangsúlyozta.
– Az ember és az egészség állnak az első helyen számunkra. Bízom benne, hogy a megújult öttevényi patika közösségi térként is megállja a helyét – bizakodott dr. Kupai Mihály, utalva arra, hogy nemcsak betegeknek szánt készítményeket szerezhetnek be a betérők, hanem számos terméket kínálnak egészségmegőrzésre, illetve kaphatnak szakértői tanácsot.
Raczenböck Kálmán, Öttevény polgármestere a megnyitón örömét fejezte ki a megújult patika miatt.
Patika Öttevény nyitva tartása
Nyitva: H, Sze.: 8.00-16.00, K, Cs.: 8.00-17.00, P: 8.00-14.00.
Öttevény Gyógyszertár: 9153 Öttevény Fő u. 86.Tel:96/485-054,