szeptember 20., szombat

Friderika névnap

23°
+27
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ünnepélyes megnyitó

1 órája

Tágasabb, világosabb és modernebb: ilyen lett az öttevényi patika – fotókkal

Címkék#Dr Csonka Dénesné#Öttevény#patika

Elképesztő gyorsasággal újították fel az öttevényi gyógyszertárat. Ott jártunk az ünnepélyes megnyitón, sok fotót hoztunk a megújult, megszépült öttevényi patika épületéből.

Pardavi Mariann

– Nagy munka volt a patika átalakítása, még falakat is kellett bontani – árulta el az öttevényi gyógyszertár ünnepélyes megnyitóján dr. Csonka Dénesné patikavezető. A munkálatok elképesztő sebességgel haladtak, így mindössze két hét alatt újították fel az épület belső tereit és kapott modern köntöst.

patika, gyógyszertár, öttevény
Az öttevényi patika ünnepélyes átadása: dr. Csonka Dénesné és dr. Kupai Mihály.
Fotó: Csapó Balázs

A patika vezetője beszédében visszaemlékezett a kezdetek kezdetére, amikor az öttevényi gyógyszertár különleges helyen fogadta a környéken élőket.

– 1978-ban kerültem Öttevényre, akkor én számítottam a legfiatalabb gyógyszertárvezetőnek a megyében – emlékezett vissza, hozzátéve, korábban a helyi kastélyban üzemelt a patika, majd 1986-ban átköltöztek a faluház épületébe, a gyógyszertár mai helyére. Az évek során többször esett át kisebb-nagyobb felújításon, zárásként pedig a 2019-es nagy fordulópontot említette meg, amikor csatlakoztak a BENU franchise-hoz. – Jó érzés valahova tartozni – jegyezte meg ezzel kapcsolatban.

Kattintson a képre és lapozza végig az öttevényi patika megújult tereiről készült fotókat!

Ilyen lett az öttevényi patika

Fotók: Csapó Balázs

Az ünnepélyes megnyitón részt vett dr. Kupai Mihály, a BENU Magyarország Zrt. franchise igazgatója is, aki beszédében az egészségmegőrzés fontosságát hangsúlyozta.

– Az ember és az egészség állnak az első helyen számunkra. Bízom benne, hogy a megújult öttevényi patika közösségi térként is megállja a helyét – bizakodott dr. Kupai Mihály, utalva arra, hogy nemcsak betegeknek szánt készítményeket szerezhetnek be a betérők, hanem számos terméket kínálnak egészségmegőrzésre, illetve kaphatnak szakértői tanácsot.

Raczenböck Kálmán, Öttevény polgármestere a megnyitón örömét fejezte ki a megújult patika miatt. 

Patika Öttevény nyitva tartása

Nyitva: H, Sze.: 8.00-16.00, K, Cs.: 8.00-17.00, P: 8.00-14.00.

Öttevény Gyógyszertár: 9153 Öttevény Fő u. 86.Tel:96/485-054,

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu