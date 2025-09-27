Túl vagyunk a parlagfű pollencsúcson - de még nincs vége

Szeptember vége közeleg, a csapadékosabbra, hűvösebbre fordult időben jelentősen csökken a levegőben a pollenek száma. Ez persze nem jelenti azt, hogy a következő időszakban ne tapasztalhatnának különféle tüneteket a parlagfűre allergiások. A parlagfűszezon végéig még hetek lehetnek hátra.

Parlagfűszezon lefutóban: Az allergiások száma évről évre nő. Fotó: illusztráció/MTI

Parlagfűszezon: közepesre csökkent a pollenszám

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) hivatalos tájékoztatása szerint véget ért a parlagfűszezon csúcsidőszaka, közepes szintre csökkent a parlagfű pollenterhelése szinte az egész országban. Az időjárásól függően a parlagfűszezon elhúzódhat akár október közepéig is, így az allergiások továbbra is szenvedhetnek különféle tünetektől, orrfolyás, tüsszögés, szemviszketés vagy könnyezés kínozhatja őket. Igaz, e kellemetlenségek mértéke a pollenszámmal csökken.

Az NNGYK szerint az allergiás tünetek enyhítése érdekében fontos a megfelelő gyógyszerek szedése, szakorvos felkeresése. Az érintettek folyamatosan követni tudják a pollen-előrejelzést honlapjunkon, ahol jó tanácsokkal is szolgálnak.

Fontos információ ezeken túl, hogy az allergén gombák spóraszáma országszerte még magas, illetve nagyon magas szintet érhet el.