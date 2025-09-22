Gyerekek hívták fel a figyelmet az autómentes közlekedésre Győrben

A Mobilitási Hét és az Autómentes nap célkitűzéseihez csatlakozva különleges akcióval hívták fel a figyelmet a Tulipános Általános Iskola tanulói a túlzott autóhasználatra. A parkoló foglalás célja, nem az autósok bosszantása, hanem hogy arra ösztönözzék a közlekedőket, hogy ha tehetik válasszanak más, környezetkímélőbb megoldásokat, mint például a kerékpár és a tömegközlekedés.

Vidám ideiglenes parkoló foglalás a Tulipános Általános Iskola előtt. A gyerekek alkotásukkal az autómentes közlekedésre hívják fel a figyelmet.

Fotó: Tömböly Tamás

Parkoló foglalás egy napra

A fiatalok egy kerékpártárolóval, valamint vidám rajzaikból készült kartonpapír performansszal foglaltak el két parkoló helyet az iskola előtt. Tömböly Tamás a Hobbikerékpárosok Országos Klubjának győri szervezetének elnöke elmondta, az akció előtt egyeztettek a Győr Szol Zrt.-vel. Az akció után jutalom hajókázásra vitték a résztvevő fiatalokat.

A parkoló foglalás a hétfői iskolanap végéig tartott.