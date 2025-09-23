1 órája
Hogy lesz több parkolóhely a mosonmagyaróvári Városközpontban?
Nincs elég parkolóhely a mosonmagyaróvári városközpontban, ezért a megoldásokat keresi az önkormányzat, amihez hatástanulmány készül és lakossági fórumokon vitatnák meg a témát. A parkolás mellett egyéb témákról is szóltak a civil kerekasztal keretében.
A helyi önkormányzat a Mosonmagyaróvári Civil Szövetséggel együttműködve hívta össze hétfőn a Mosonmagyaróvári Civil Kerekasztalt. A civil ügyek mellett kiemelt témaként szerepelt a Városközponti tervezett parkolás rendről is a tájékoztató.
A parkolásra megoldásokat keresnek
Hét napirendi ponttal hívták össze a szeptemberi civil kerekasztalt. Patonai Gábor, a Mosonmagyaróvári Civil Szövetség elnöke köszöntőjében hangsúlyozta: az idei harmadik alkalomra friss és ropogós, többeket érintő témával készültek. A pályázati lehetőségek mellett a városközponti parkolást is felvették napirendre, és nagyobb érdeklődést reméltek. A témával mi is foglalkoztunk nemrég, akkor Szabó Miklós polgármestert kérdeztük.
– Öntsünk tiszta vizet a pohárba, hol tart most az ügy! – vette át a szót Darázs Norbert önkormányzati képviselő (MPKE), akit közös képviselőként is foglalkoztat a Mosonmagyaróvár legsűrűbben lakott területén a parkolási kérdés.
Alapvetés: sok az autó, kevés a parkolóhely a Városközpontban. Ezt nap mint nap érzékelik az itt élők és az önkormányzat is, mely ezért is kezdett a parkolási helyzettel foglalkozni.
Darázs Norbert szerint a megoldásokon gondolkodnak. Egyik lehetőség, hogy a zöldterület terhére alakítanak ki parkolási lehetőséget, ezt azonban sokan nem szeretnék.
Hogy lesz több parkolóhely a mosonmagyaróvári Városközpontban?Fotók: Kerekes István
Hatástanulmány és lakossági vélemények
– Az önkormányzat megrendelt egy hatástanulmányt, ami után több megoldási javaslatot lehet kidolgozni. Vizsgálni kell, melyik autó, mennyit áll az adott helyszínen. Azonban mielőtt bármelyiket kiválasztanánk, lakossági fórumot szervezünk, akár több fordulóban, hogy az emberek véleményét megismerjük – emelte ki a képviselő, hozzátéve, hogy sok esetben az Ausztriába ingázók foglalják a helyet a Városközpontban.
A Flesch Központ melletti parkoló is szóba került. Sokan teszik fel a kérdést, hogy az miért áll sokszor üresen. Darázs Norbert elmondta: a területre 25 bérletet lehetett volna értékesíteni az itt élők számára, azonban csak nyolcat adtak el, holott az eredeti 72 ezer forintos árat 36 ezerre felezték le. Így nagyobb érdeklődésre számítottak a bérlet iránt.
Nagy Sándor, Mosonmagyaróvári Civil Szövetség alelnöke szerint félő, hogyha fizetőssé válik a Városközpontban a parkolás, akkor az a szomszédos területeket terhelné, hiszen sokan ott keresnének inkább ingyenes lehetőséget a megállásra. Felvetette, hogy legyen nyitott a Flesch parkolója, amikor ott nincs rendezvény. Ötletként hozta még egy parkolóház építését erre a területre, és javasolta, hogy a tanulmány erre a lehetőségre is térjen ki.
- Darázs Norbert ezzel kapcsolatban megjegyezte: egy ilyen beruházás elképzelhetetlen állami támogatás nélkül, továbbá kérdéses kihasználtsága is.
- Staár Katalin önkormányzati képviselő (FIDESZ-KDNP) szerint a téma médiában való megjelenése elhamarkodott volt, és fel kell mérni, mennyibe kerül egy parkolóház létesítése.
- Iváncsics János, a képviselő-testület Fidesz-frakciójának vezetője arról beszélt, hogy a Flesch parkolójához azért került sorompó, hogy amikor a kulturális központban rendezvény van, az oda érkezők meg tudjanak állni, mert ez korábban nem volt lehetséges. Most viszont lehet helyet találni. Hozzátette: a parkolási megoldásokban a párbeszédre nyitottak.
- Patonai Gábor ötletként hozta: talán ha fedett lenne a Flesch parkoló, népszerűbb lenne, például napelemmel és az áramot is termelne.
- Dr. Unger András, a Mosonmagyaróvári Városvédő Egyesület elnöke is arról beszélt, hogy sok utca, a közterületek tele vannak autókkal, és a díjfizetés mellett érvelt.
A találkozón a pályázati lehetőségek mellett bemutatkozott az Új Esély Központ és Mosonmagyaróvár önkormányzatának sportreferense, Bodó Balázs is.