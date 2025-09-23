Hogy lesz több parkolóhely a mosonmagyaróvári Városközpontban?

A helyi önkormányzat a Mosonmagyaróvári Civil Szövetséggel együttműködve hívta össze hétfőn a Mosonmagyaróvári Civil Kerekasztalt. A civil ügyek mellett kiemelt témaként szerepelt a Városközponti tervezett parkolás rendről is a tájékoztató.

A parkolás mellett egyéb témákról is szóltak a civil kerekasztal keretében.

Fotó: Kerekes István

A parkolásra megoldásokat keresnek

Hét napirendi ponttal hívták össze a szeptemberi civil kerekasztalt. Patonai Gábor, a Mosonmagyaróvári Civil Szövetség elnöke köszöntőjében hangsúlyozta: az idei harmadik alkalomra friss és ropogós, többeket érintő témával készültek. A pályázati lehetőségek mellett a városközponti parkolást is felvették napirendre, és nagyobb érdeklődést reméltek. A témával mi is foglalkoztunk nemrég, akkor Szabó Miklós polgármestert kérdeztük.

– Öntsünk tiszta vizet a pohárba, hol tart most az ügy! – vette át a szót Darázs Norbert önkormányzati képviselő (MPKE), akit közös képviselőként is foglalkoztat a Mosonmagyaróvár legsűrűbben lakott területén a parkolási kérdés.

Alapvetés: sok az autó, kevés a parkolóhely a Városközpontban. Ezt nap mint nap érzékelik az itt élők és az önkormányzat is, mely ezért is kezdett a parkolási helyzettel foglalkozni.

Darázs Norbert szerint a megoldásokon gondolkodnak. Egyik lehetőség, hogy a zöldterület terhére alakítanak ki parkolási lehetőséget, ezt azonban sokan nem szeretnék.