120 millióból újult meg Bakonyszentlászló parkja

Bakonyszentlászló legnagyobb közparkja újult meg és kapott további funkciókat.

120 millióból újult meg Bakonyszentlászló parkja

Jelentős fejlesztések fejeződtek be Bakonyszentlászlón. A település közparkját csaknem 120 millió forintból újították fel és fejlesztették tovább. A projekt során sor került a Vak Bottyán park felújítására és a területén lévő kézilabda pálya, színpad, valamint a meglévő funkciókhoz tartozó infrastruktúra felújítására, új szolgáltatásokkal történő kibővítésére (játszótér kialakítása, gyalogjárda), valamit műfüves futballpálya, teq one típusú multifunkciós sporteszközök beszerzésére és a lakótelepi játszótér kialakítására.

A projekt európai uniós, vissza nem térítendő támogatás felhasználásával, a Széchenyi Terv Plusz program, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében valósult meg. Konzorciumi partner a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Önkormányzati Hivatal. 

A beruházás teljes költsége 119 868 917 Ft.
A projektről bővebb információt a www.bakonyszentlaszlo.hu oldalon olvashatnak

 

