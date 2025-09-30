120 millióból újult meg Bakonyszentlászló parkja

Jelentős fejlesztések fejeződtek be Bakonyszentlászlón. A település közparkját csaknem 120 millió forintból újították fel és fejlesztették tovább. A projekt során sor került a Vak Bottyán park felújítására és a területén lévő kézilabda pálya, színpad, valamint a meglévő funkciókhoz tartozó infrastruktúra felújítására, új szolgáltatásokkal történő kibővítésére (játszótér kialakítása, gyalogjárda), valamit műfüves futballpálya, teq one típusú multifunkciós sporteszközök beszerzésére és a lakótelepi játszótér kialakítására.

A projekt európai uniós, vissza nem térítendő támogatás felhasználásával, a Széchenyi Terv Plusz program, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében valósult meg. Konzorciumi partner a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Önkormányzati Hivatal.

A beruházás teljes költsége 119 868 917 Ft.

A projektről bővebb információt a www.bakonyszentlaszlo.hu oldalon olvashatnak