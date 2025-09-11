szeptember 11., csütörtök

Teodóra névnap

X-akta

2 órája

Ilyet még nem hallottál: hátborzongató paranormális jelenség zavarta meg az éjszakát a Szigetközben

Címkék#Szigetköz Horgász Egyesület#paranormális#horgászat

A természet éjszaka mindig rejteget meglepetéseket, de amit egy férfi a Szigetközben hallott, azt kevesen felejtenék el. A horgász furcsa, démoni üvöltésre ébredt, amit sokan egyértelműen paranormális jelenségnek tartanak. A közösségi oldalakon megosztott videó azóta lavinát indított: százak kommentelik, mi állhat a hátborzongató hang mögött.

Kisalföld.hu

A férfi a Szigetközben pihent, amikor az éjszakai horgászat csendjét hirtelen egy olyan ordítás törte meg, amitől a hideg futkosott a hátán. A videón jól hallható a sötét erdőből érkező üvöltés, amit sokan inkább valamiféle paranormális jelenségnek, mint állathangnak hittek.

Paranormális jelenség a Szigetközben – hátborzongató éjszakai üvöltés
A horgász szerint hátborzongató paranormális jelenség zavarta meg a csendet a Szigetközben
Forrás: Illusztráció / Pixabay

Éjszakai horgászat közben paranormális jelenség

A hozzászólások alatt elszabadult a fantázia. Valaki azt írta: „Olvass rá valamelyik zsoltárból minél hamarabb!”, más inkább viccesen fogalmazott: „Pont mint az asszony”, de olyan is akadt, aki bevallotta: „Ez a szitu, amikor nem megyek ki a sátorból, hanem a takaró alatt beindul a Miatyánk napkeltéig.”

A kisalfold.hu nemrég arról írt, hogy a Szigetköz Horgász Egyesület 75 éves fennállását ünnepelte. Ez is jól mutatja, mennyire élő és aktív horgászközösség működik a térségben.

Róka, őz vagy valami sokkal hátborzongatóbb?

A legtöbben a rókára vagy őzre gyanakodnak, mivel ezek az állatok párzási időszakban szokatlanul emberi hangzású kiáltásokat hallatnak. Akadt azonban olyan hozzászóló is, aki szerint ez bizony nem lehetett más, csakis egy paranormális jelenség.

A Veol.hu szerint a szeptemberi szarvasbőgés a Bakonyerdőben szintén képes hátborzongató élményt nyújtani, ezért a turistáknak fokozottan figyelniük kell. Bár ez természetes folyamat, sokak számára könnyen tűnhet valami megmagyarázhatatlan, paranormális jelenségnek.

A videó ITT tekinthető meg!

Hogy a Szigetközben rögzített hang egy róka, egy őz vagy valóban valami földöntúli erő volt-e, talán sosem derül ki - ezen még bizonyára elvitatkoznak a kommentelők egy darabig.

 

