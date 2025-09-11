Ilyet még nem hallottál: hátborzongató paranormális jelenség zavarta meg az éjszakát a Szigetközben

A férfi a Szigetközben pihent, amikor az éjszakai horgászat csendjét hirtelen egy olyan ordítás törte meg, amitől a hideg futkosott a hátán. A videón jól hallható a sötét erdőből érkező üvöltés, amit sokan inkább valamiféle paranormális jelenségnek, mint állathangnak hittek.

A horgász szerint hátborzongató paranormális jelenség zavarta meg a csendet a Szigetközben

Forrás: Illusztráció / Pixabay

Éjszakai horgászat közben paranormális jelenség

A hozzászólások alatt elszabadult a fantázia. Valaki azt írta: „Olvass rá valamelyik zsoltárból minél hamarabb!”, más inkább viccesen fogalmazott: „Pont mint az asszony”, de olyan is akadt, aki bevallotta: „Ez a szitu, amikor nem megyek ki a sátorból, hanem a takaró alatt beindul a Miatyánk napkeltéig.”

A kisalfold.hu nemrég arról írt, hogy a Szigetköz Horgász Egyesület 75 éves fennállását ünnepelte. Ez is jól mutatja, mennyire élő és aktív horgászközösség működik a térségben.

Róka, őz vagy valami sokkal hátborzongatóbb?

A legtöbben a rókára vagy őzre gyanakodnak, mivel ezek az állatok párzási időszakban szokatlanul emberi hangzású kiáltásokat hallatnak. Akadt azonban olyan hozzászóló is, aki szerint ez bizony nem lehetett más, csakis egy paranormális jelenség.

A Veol.hu szerint a szeptemberi szarvasbőgés a Bakonyerdőben szintén képes hátborzongató élményt nyújtani, ezért a turistáknak fokozottan figyelniük kell. Bár ez természetes folyamat, sokak számára könnyen tűnhet valami megmagyarázhatatlan, paranormális jelenségnek.

A videó ITT tekinthető meg!

Hogy a Szigetközben rögzített hang egy róka, egy őz vagy valóban valami földöntúli erő volt-e, talán sosem derül ki - ezen még bizonyára elvitatkoznak a kommentelők egy darabig.