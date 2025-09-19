Egy hely, ahol a múlt sportélményei újra életre kelnek Sopronban + fotók

A Papréti Tornacsarnok története jóval több, mint egyszerű építészeti érdekesség. A Papp-rét szívében álló épület a magyar sportélet egyik ritka kincse, amelyhez a városlakók ezer emlék szálán kötődnek. A környék az elmúlt évszázadban sokszor átalakult, de a csarnok atmoszférája változatlanul őrzi Sopron régi arcát.

1961 - Papréti Tornacsarnok a ’60-as évek tornaóra hangulatával

Forrás: Fortepan/Lipovits Károly

Papréti Tornacsarnok és Sopron ikonikus múltja

A csarnok az 1800-as évek végén épült, és azóta is áll, mint az ország legidősebb ilyen jellegű sportcsarnoka. A Kisalföld beszámolója szerint a felújítása régóta tervben van, hiszen a város szívében álló épület nemcsak a sport, hanem a kulturális örökség része is. A Papp-rét környéke mindig is sajátos atmoszférát árasztott: egyszerre volt városi találkozóhely és sportélet központja. A fák övezte tér és a Tornacsarnok együtt olyan különleges miliőt teremtett, amelyben a hétköznapi zsivaj és a sportesemények hangulata összefonódott. Nemcsak a városlakók mindennapjait határozta meg, hanem Sopron arculatát is formálta. A rét és az épület kapcsolatában van valami megmagyarázhatatlan: mintha együtt mesélnék el a város múltját, és nélküle Sopron története szegényebb, hiányosabb lenne.

Érdekességek a Papréti Tornacsarnokról A Papréti Tornacsarnok 1892-ben épült, ez az intézmény Magyarország első tornacsarnoka.

Az épület egykor úttörőnek számított a maga nemében, hiszen a modern sportélet egyik első hazai otthona volt.

A Papp-rét neve egykori földtulajdonostól maradt fenn, a helyszín pedig hamar a városlakók kedvelt találkozóhelyévé vált.

Generációk nőttek fel úgy, hogy itt tartották a tornaóráikat - szinte minden soproni családnak van legalább egy emléke a csarnokról.

A környék sokszor átalakult az évtizedek során, de a tornacsarnok mindvégig a város egyik legfontosabb épületének számított.

A Fortepan árnyékai és fények játéka

A Fortepan archív fotói egészen különleges nézőpontból mutatják meg a Papréti Tornacsarnok világát. A fekete-fehér képek a ’60-as években készültek, amikor a város fiataljai itt töltötték tornaóráikat és sporteseményeiket. Gyerekek, sportolók és tanárok bukkannak fel a képeken, árnyékok és fények között. Ezek a pillanatok nemcsak nosztalgiát ébresztenek, hanem bepillantást engednek abba, hogyan zajlottak a mindennapok a 20. század közepén.