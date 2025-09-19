szeptember 19., péntek

Múltidéző

32 perce

Egy hely, ahol a múlt sportélményei újra életre kelnek Sopronban + fotók

Címkék#múltidéző#múltidézés#Sopron#Paprét#tornacsarnok

Az archív képek egy letűnt korszak mindennapjait idézik meg, ahol a város ritmusa lassabb volt, a hangulat pedig egészen más, mint ma. Árnyékok és fények különös játékában elevenedik meg a Papréti Tornacsarnok múltja, amely generációk életének meghatározó helyszíne volt.

Sabjanics-Somlai Petra

A Papréti Tornacsarnok története jóval több, mint egyszerű építészeti érdekesség. A Papp-rét szívében álló épület a magyar sportélet egyik ritka kincse, amelyhez a városlakók ezer emlék szálán kötődnek. A környék az elmúlt évszázadban sokszor átalakult, de a csarnok atmoszférája változatlanul őrzi Sopron régi arcát.

Papréti Tornacsarnok nosztalgikus Fortepan fotó, 60-as évek
1961 - Papréti Tornacsarnok a ’60-as évek tornaóra hangulatával
Forrás: Fortepan/Lipovits Károly

Papréti Tornacsarnok és Sopron ikonikus múltja

A csarnok az 1800-as évek végén épült, és azóta is áll, mint az ország legidősebb ilyen jellegű sportcsarnoka. A Kisalföld beszámolója szerint a felújítása régóta tervben van, hiszen a város szívében álló épület nemcsak a sport, hanem a kulturális örökség része is. A Papp-rét környéke mindig is sajátos atmoszférát árasztott: egyszerre volt városi találkozóhely és sportélet központja. A fák övezte tér és a Tornacsarnok együtt olyan különleges miliőt teremtett, amelyben a hétköznapi zsivaj és a sportesemények hangulata összefonódott. Nemcsak a városlakók mindennapjait határozta meg, hanem Sopron arculatát is formálta. A rét és az épület kapcsolatában van valami megmagyarázhatatlan: mintha együtt mesélnék el a város múltját, és nélküle Sopron története szegényebb, hiányosabb lenne.

Érdekességek a Papréti Tornacsarnokról

  • A Papréti Tornacsarnok 1892-ben épült, ez az intézmény Magyarország első tornacsarnoka.
  • Az épület egykor úttörőnek számított a maga nemében, hiszen a modern sportélet egyik első hazai otthona volt.
  • A Papp-rét neve egykori földtulajdonostól maradt fenn, a helyszín pedig hamar a városlakók kedvelt találkozóhelyévé vált.
  • Generációk nőttek fel úgy, hogy itt tartották a tornaóráikat - szinte minden soproni családnak van legalább egy emléke a csarnokról.
  • A környék sokszor átalakult az évtizedek során, de a tornacsarnok mindvégig a város egyik legfontosabb épületének számított.

 A Fortepan árnyékai és fények játéka

A Fortepan archív fotói egészen különleges nézőpontból mutatják meg a Papréti Tornacsarnok világát. A fekete-fehér képek a ’60-as években készültek, amikor a város fiataljai itt töltötték tornaóráikat és sporteseményeiket. Gyerekek, sportolók és tanárok bukkannak fel a képeken, árnyékok és fények között. Ezek a pillanatok nemcsak nosztalgiát ébresztenek, hanem bepillantást engednek abba, hogyan zajlottak a mindennapok a 20. század közepén.

Örökre Sopron része marad

Az intézmény ma is áll, és minden téglája történetet mesél. Soproniak százainak gyerekkori emlékei kötődnek hozzá, miközben az épület lassan a város egyik szimbólumává nőtte ki magát. Nemcsak sportcsarnok, hanem egy múltidéző kapu is, amely újra és újra visszarepít bennünket a régi Sopron hangulatába.

Ha érdekel, hogyan nézett ki Sopron ikonikus sportcsarnoka a régi időkben, lapozd végig galériánkat! A fekete-fehér fotók a ’60-as évekbe repítenek vissza, ahol a Papréti Tornacsarnok falai között diákok, sportolók és tanárok mindennapjai elevenednek meg.

Ahol generációk sportoltak - Papréti Tornacsarnok archív képeken

 

