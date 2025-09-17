szeptember 17., szerda

Gyász

2 órája

Elhunyt tanárnőjüktől búcsúzik a Pannonhalmi Bencés Gimnázium

Szomorú hírt közölt nemrég az intézmény. Elhunyt tanárnőjüktől búcsúzik a Pannonhalmi Bencés Gimnázium.

A szomorú hír az intézmény facebook oldalán olvasható. Elhunyt tanárnőjüktől, Kürthy Judittól búcsúzik a Pannonhalmi Bencés Gimnázium.

Pannonhalmi Bencés Gimnázium: Kürthy Judit tanárnő 1975-ben érkezett Pannonhalmára.
Fotó: Illusztráció / Forrás:  Shutterstock

Pannonhalmi Bencés Gimnázium: Kürthy Judit harminchat tanéven keresztül oktatott és nevelt

Mint azt írják: szeptember 16-án reggel elhunyt Kürthy Judit tanárnő. Életörömét és derűs mosolyát az elmúlt év családi veszteségei és betegsége ellenére is ugyanúgy megőrizte, mint ahogyan nemzedékek megismerhették őt tanárként, életre nevelő mesterként, támogató, jó barátként. Judit tanárnő életéért hála legyen Istennek, aki most fogadja be őt, hűséges szolgálóját örök országába!

Judit tanárnő 1975-ben érkezett Pannonhalmára angolt és orosz nyelvet tanítani. Akkoriban még az újdonság volt, hogy nők is tanítanak a fiúgimnáziumban. Tudása, lendülete és kedvessége azonban hamar elfogadottá tette őt és ezzel együtt a női jelenlét újdonságát a bencés atyák és az iskolaközösség számára.

Harminchat tanéven keresztül valóban nemzedékeket oktatott és nevelt. Nyugdíjas éveiben is szeretettel kísérte tanítványai és az iskola életét.

Mint azt megemlékezésükben írják: „Adjatok hálát az Atyának, aki a szentek sorsára méltatott a világosságban. Ő kiragadott minket a sötétség hatalmából, s áthelyezett szeretett Fia országába. Benne van megváltásunk. /…/ Mi őt hirdetjük, intünk és teljes bölcsességgel oktatunk minden embert, hogy Jézus Krisztusban tökéletessé tegyünk mindenkit. Ezért fáradok és küzdök az ő erejével, amely hathatósan működik bennem.” Szent Pál a Kolosszei levélben ír így, és Judit tanárnő ezt követte.

 

