Felújították a Palotasor egy épületet, takarékpénztárnak adott otthon egykor, mutatjuk

Megújult Csornán a Palotasor egyik épülete. A Palotasoron a patinás ingatlanok meghatározói a belváros arculatának, nagyon örömteli, hogy az egyiket sikerült szinte eredeti állapotába visszaállítani. A sor közepén álló palotát 1898-ban építették és a Sopron Megyei Első Takarékpénztárnak adott helyet. Érdekes dísze a tetőtérben elhelyezett méhkaptár, mely az eredeti intézményre utal és a takarékosságot szimbolizálja.

A lakás- és üzlettulajdonosok újíttatták fel az épületet a csornai Palotasoron. Fotó: Cs. K. A.

A Palotasor ikonikus épülete

Pájer Imre tanulmányában olvashatjuk, hogy a földszinten üzlethelyiséget alakítottak ki. Eklektikus stílusban épült, középrizalitos, a rizalit emeleti részén

indákkal és volutákkal díszített konzolok hatalmas kőlábas erkélyt tartanak. Az épület oromzatának tetejét a takarékosság jelképeként méhkaptár díszíti. Az épület tetején egy kis fémzászló látható az 1897-es évszámmal.

Németh Tünde, az épület házkezelője elmondta, hogy a felújítást a lakások, illetve az üzletek tulajdonosai finanszírozták. A beavatkozás időszerű volt, leginkább a tető miatt, ami beázott és a homlokzat állapota sem volt már megfelelő. Az ingatlan helyi védettség alatt áll, így a beruházás során az illetékes hatóságokkal kellett folyamatosan egyezteti a felhasznált építőanyagokról és a választott színekről. A homlokzaton mindent díszt helyre kellett állítani, ezek kézzel és sablonozással lettek legyártva, visszaadva ezzel az épület eredeti jellegét.

Németh Tünde kiemelte, hogy a munkát kizárólag helyi vállalkozók végezték el: Hökkön József ács, Szabó Tibor bádogos. Kollár Krisztián a homlokzat tatarozását vállalta. A mesterek egy időkapszulát is elhelyeztek a kupolában és üzentek benne a jövőnek.