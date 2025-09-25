Az egykori óvoda épületének sorsáról is döntöttek Sopronban

A közgyűlés legelején a képviselők egy perces néma felállással tisztelegtek a közelmúltban elhunyt Hirschler Rezső, Sopron egykori polgármestere előtt. Ezt követően a képviselő-testület a kiadottól eltérően először a Dózsa György utcai óvoda épületének sorsáról tárgyalt.

A közgyűlés első napirendi pontja az egykori óvoda épületének sorsa volt. Fotó: Varga Henrietta

Mi lesz az óvoda épületének sorsa?

Az ülés nyílt formában zajlott, bár jogszabály szerint lett volna lehetőség zárt tárgyalásra is. A döntés értelmében az óvoda épülete a Soproni Szakképzési Centrum (SSZC) ingyenes vagyonkezelésébe került, amely így új lehetőségekkel gazdagíthatja oktatási palettáját. Az SSZC célja, hogy kiszélesítse szakmai tevékenységét. A Digitális Közösségi Alkotóműhely fejlesztése, az eszközpark bővítése, új szakmák bevonása, valamint nyári táborok szervezése mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a diákok korszerű és vonzó környezetben szerezhessenek tudást. A bővülő feladatok miatt vált szükségessé az új épület bevonása, amely kedvező helyen, a Vas- és Villamosipari Technikum közvetlen közelében helyezkedik el. Az ingatlan felújítása és fenntartása az SSZC felelőssége.

Fotó: Varga Henrietta

A szeptember 25-i közgyűlésen döntöttek a kulturális feladatot ellátó Soproni Felsőoktatásért Alapítvány támogatásáról is. Az alapítvány jövő januárban rendezi meg Egyetemfoglaló című játékos, közgazdasági témájú vetélkedőjét, melyet a közgyűlés döntése értelmében 250 ezer forinttal támogat a város. Ezt követően a testület döntést hozott arról, hogy a soproni egyesített bölcsődék magasabb vezetői beosztására pályázatot írnak ki, a pályázatok véleményezésére pedig egy szakértői bizottságot hoznak létre.

Javítanák a kerékpározás feltételeit

A képviselő-testület határozott a város Kerékpárforgalmi Hálózati Terv (KHT) felülvizsgálatának megindításáról is. A KHT feladata, hogy felmérje a település kerékpáros közlekedésének helyzetét, annak forgalmát, a biciklis közlekedést akadályozó tényezőket és ezek ismeretében javasoljon olyan fejlesztéseket, amelyeknek köszönhetően növekszik a kerékpáros forgalom. Már eddig is számos kerékpárforgalmi fejlesztés valósult meg, többek között a Jereván lakótelepen, a Lőverekben, a Nemeskúti úton vagy a Várkerületen. A jövőben azonban szükséges a meglévő kerékpárutak bővítése, a meglévő szakaszok összekötése, és a kerékpározás feltételeinek javítása annak érdekében, hogy minél többen és minél biztonságosabban használhassák a városlakók és az ide látogatók ezt a közlekedési módot.