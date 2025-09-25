szeptember 25., csütörtök

EufrozinaKende névnap

14°
+24
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Őszi közgyűlés

1 órája

Az egykori óvoda épületének sorsáról is döntöttek Sopronban

Címkék#előterjesztés#közgyűlés#óvoda

Sopronban csütörtökön tartották a közgyűlést, ahol a képviselők 15 rendes és 4 rendkívüli napirendi pontot tárgyaltak. A tanácskozás egyik kiemelt témája az az előterjesztés volt, amelyben az egykori Dózsa György utcában található óvoda épületének sorsáról döntöttek.

Varga Henrietta

A közgyűlés legelején a képviselők egy perces néma felállással tisztelegtek a közelmúltban elhunyt Hirschler Rezső, Sopron egykori polgármestere előtt. Ezt követően a képviselő-testület a kiadottól eltérően először a Dózsa György utcai óvoda épületének sorsáról tárgyalt. 

óvoda
A közgyűlés első napirendi pontja az egykori óvoda épületének sorsa volt. Fotó: Varga Henrietta

Mi lesz az óvoda épületének sorsa?

Az ülés nyílt formában zajlott, bár jogszabály szerint lett volna lehetőség zárt tárgyalásra is. A döntés értelmében az óvoda épülete a Soproni Szakképzési Centrum (SSZC) ingyenes vagyonkezelésébe került, amely így új lehetőségekkel gazdagíthatja oktatási palettáját. Az SSZC célja, hogy kiszélesítse szakmai tevékenységét. A Digitális Közösségi Alkotóműhely fejlesztése, az eszközpark bővítése, új szakmák bevonása, valamint nyári táborok szervezése mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a diákok korszerű és vonzó környezetben szerezhessenek tudást. A bővülő feladatok miatt vált szükségessé az új épület bevonása, amely kedvező helyen, a Vas- és Villamosipari Technikum közvetlen közelében helyezkedik el. Az ingatlan felújítása és fenntartása az SSZC felelőssége.

Fotó: Varga Henrietta

A szeptember 25-i közgyűlésen döntöttek a kulturális feladatot ellátó Soproni Felsőoktatásért Alapítvány támogatásáról is. Az alapítvány jövő januárban rendezi meg Egyetemfoglaló című játékos, közgazdasági témájú vetélkedőjét, melyet a közgyűlés döntése értelmében 250 ezer forinttal támogat a város. Ezt követően a testület döntést hozott arról, hogy a soproni egyesített bölcsődék magasabb vezetői beosztására pályázatot írnak ki, a pályázatok véleményezésére pedig egy szakértői bizottságot hoznak létre.

Javítanák a kerékpározás feltételeit

A képviselő-testület határozott a város Kerékpárforgalmi Hálózati Terv (KHT) felülvizsgálatának megindításáról is. A KHT feladata, hogy felmérje a település kerékpáros közlekedésének helyzetét, annak forgalmát, a biciklis közlekedést akadályozó tényezőket és ezek ismeretében javasoljon olyan fejlesztéseket, amelyeknek köszönhetően növekszik a kerékpáros forgalom. Már eddig is számos kerékpárforgalmi fejlesztés valósult meg, többek között a Jereván lakótelepen, a Lőverekben, a Nemeskúti úton vagy a Várkerületen. A jövőben azonban szükséges a meglévő kerékpárutak bővítése, a meglévő szakaszok összekötése, és a kerékpározás feltételeinek javítása annak érdekében, hogy minél többen és minél biztonságosabban használhassák a városlakók és az ide látogatók ezt a közlekedési módot.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu