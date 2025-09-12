6 órája
Óvári sajt, bor és pezsgőfesztivál a várban
Az Óvári sajt, bor és pezsgőfesztivál helyszíne pénteken és szombaton az óvári vár és környéke. Cél népszerűsíteni a termékeket, a gasztronómiai kultúrát és támogatni a tudományos párbeszédet, értekezéseket, az Óvári sajt hagyományára is építve.
Az I. Óvári sajt, bor és pezsgőfesztivál helyszíne pénteken és szombaton az óvári vár és környéke Egy falat örökség, egy korty élmény mottóval.
Óvári hagyományok nyomában
A rendezvény főszervezője a Flesch Károly Nonprofit Kft., a program fővédnökei Szabó Miklós, Mosonmagyaróvár polgármestere, Nagy István, a térség országgyűlési képviselője, agrárminiszter és dr. Tóth Tamás, a Széchenyi István Egyetem Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Kar dékánja.
Mosonmagyaróvár híres volt sajtjairól szerte az országban, sőt külföldön is. A város szülöttei felhelyezték Óvárt a sajt világtérképére. Előttük szeretnének tisztelegni, a lakosság számára pedig megmutatni a történelmi hagyományokat, örökséget, valamint hozzájárulni a tej, a tejtermékek és különösen a sajtfogyasztás ösztönzéséhez.
A kétnapos rendezvény középpontjában Mosonmagyaróvár nevezetessége, történelmi hagyománya az Óvári sajt és maga a sajtkészítés áll. Mindez három együttműködő partnerrel valósul meg, akik kiemelt helyet is kapnak a programokban: Széchenyi István Egyetem Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Kar, Óvártej Zrt. és az MTKI - Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft. Ez az együttműködés, közös gondolkodás már magában történelmi. A helyszín a hagyományok előtt tisztelegve a Magyaróvári Vár és környéke lesz, ahol külön teret kap a sajtkészítés, a bor és a pezsgő bemutatása és kóstolása. Cél népszerűsíteni a termékeket, a gasztronómiai kultúrát és támogatni a tudományos párbeszédet, értekezéseket.
Szeptember 12–13-án a Magyaróvári Vár és környéke megtelik ízekkel, illatokkal és élményekkel.
Programok
Szeptember 12. péntek
VÁRUDVAR – PEZSGŐUDVAR
21.00 - 00.00 Pezsgő kóstolás
21.00 - 22.30 Gájer Bálint - Voice and Piano koncert
VÁRÁROK - BORKERT
19.00 - 00.00 Borkóstolás
19.00 - 20.30 Budapest Bár - Behumi Dóri és Keleti András koncert
21.30 - 00.00 Hoppáré Zenekar koncert
Szeptember 13. szombat
VÁRUDVAR – PEZSGŐUDVAR
16.00 - 24.00 Pezsgő kóstolás
17.30 - 18.30 Violín y Tangó koncert
19.00 - 20.10 Orbán Bori és Pánczél Kristóf akusztikus duó koncert
20.30 - 22.00 Merry Go Round koncert
GESZTENYSOR
10.00 - 20.00 Sajtok utcája
10.00 - 11.00 Mofém Fúvószenekar koncert
VÁRÁROK
11.00 - 00.00 Borkóstolás
11.00 - 12.00 Belvárosi Betyárok koncert
13.00 - 14.30 Kühne Koncert Fúvószenekar koncert
15.30 - 16.30 Jambalaya Zenekar koncert
17.30 - 19.00 Akusztik Stand Up koncert
20.00 - 21.30 Broadway Stars Company szólistái és a Swing á la Django koncert - Evergreen Melodies
22.30 – 00.00 Esti Egyenleg koncert
AKADÉMIA ÉPÜLET
10.00-16.00 Sajt Akadémia