Óvári sajt, bor és pezsgőfesztivál a várban

Az I. Óvári sajt, bor és pezsgőfesztivál helyszíne pénteken és szombaton az óvári vár és környéke Egy falat örökség, egy korty élmény mottóval.

Az Óvári sajt, bor és pezsgőfesztiválból hagyományt szeretnének teremteni a szervezők.

Fotó: Mészely Réka

Óvári hagyományok nyomában

A rendezvény főszervezője a Flesch Károly Nonprofit Kft., a program fővédnökei Szabó Miklós, Mosonmagyaróvár polgármestere, Nagy István, a térség országgyűlési képviselője, agrárminiszter és dr. Tóth Tamás, a Széchenyi István Egyetem Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Kar dékánja.

Mosonmagyaróvár híres volt sajtjairól szerte az országban, sőt külföldön is. A város szülöttei felhelyezték Óvárt a sajt világtérképére. Előttük szeretnének tisztelegni, a lakosság számára pedig megmutatni a történelmi hagyományokat, örökséget, valamint hozzájárulni a tej, a tejtermékek és különösen a sajtfogyasztás ösztönzéséhez.

A kétnapos rendezvény középpontjában Mosonmagyaróvár nevezetessége, történelmi hagyománya az Óvári sajt és maga a sajtkészítés áll. Mindez három együttműködő partnerrel valósul meg, akik kiemelt helyet is kapnak a programokban: Széchenyi István Egyetem Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Kar, Óvártej Zrt. és az MTKI - Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft. Ez az együttműködés, közös gondolkodás már magában történelmi. A helyszín a hagyományok előtt tisztelegve a Magyaróvári Vár és környéke lesz, ahol külön teret kap a sajtkészítés, a bor és a pezsgő bemutatása és kóstolása. Cél népszerűsíteni a termékeket, a gasztronómiai kultúrát és támogatni a tudományos párbeszédet, értekezéseket.

Szeptember 12–13-án a Magyaróvári Vár és környéke megtelik ízekkel, illatokkal és élményekkel.

Programok

Szeptember 12. péntek

VÁRUDVAR – PEZSGŐUDVAR

21.00 - 00.00 Pezsgő kóstolás

21.00 - 22.30 Gájer Bálint - Voice and Piano koncert

VÁRÁROK - BORKERT

19.00 - 00.00 Borkóstolás

19.00 - 20.30 Budapest Bár - Behumi Dóri és Keleti András koncert

21.30 - 00.00 Hoppáré Zenekar koncert

Szeptember 13. szombat

VÁRUDVAR – PEZSGŐUDVAR

16.00 - 24.00 Pezsgő kóstolás

17.30 - 18.30 Violín y Tangó koncert

19.00 - 20.10 Orbán Bori és Pánczél Kristóf akusztikus duó koncert