Egy falat örökség, egy korty élmény

6 órája

Óvári sajt, bor és pezsgőfesztivál a várban

Címkék#Mosonmagyaróvár#óvári sajt#Magyaróvári Vár#hagyomány#Szabó Miklós

Az Óvári sajt, bor és pezsgőfesztivál helyszíne pénteken és szombaton az óvári vár és környéke. Cél népszerűsíteni a termékeket, a gasztronómiai kultúrát és támogatni a tudományos párbeszédet, értekezéseket, az Óvári sajt hagyományára is építve.

Kisalföld.hu

Az I. Óvári sajt, bor és pezsgőfesztivál helyszíne pénteken és szombaton az óvári vár és környéke Egy falat örökség, egy korty élmény mottóval.

Az Óvári sajt, bor és pezsgőfesztiválból hagyományt szeretnének teremteni a szervezők
Az Óvári sajt, bor és pezsgőfesztiválból  hagyományt szeretnének teremteni a szervezők.
Fotó: Mészely Réka

Óvári hagyományok nyomában

A rendezvény főszervezője a Flesch Károly Nonprofit Kft., a program fővédnökei Szabó Miklós, Mosonmagyaróvár polgármestere, Nagy István, a térség országgyűlési képviselője, agrárminiszter és dr. Tóth Tamás, a Széchenyi István Egyetem Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Kar dékánja.

Mosonmagyaróvár híres volt sajtjairól szerte az országban, sőt külföldön is. A város szülöttei felhelyezték Óvárt a sajt világtérképére. Előttük szeretnének tisztelegni, a lakosság számára pedig megmutatni a történelmi hagyományokat, örökséget, valamint hozzájárulni a tej, a tejtermékek és különösen a sajtfogyasztás ösztönzéséhez. 

A kétnapos rendezvény középpontjában Mosonmagyaróvár nevezetessége, történelmi hagyománya az Óvári sajt és maga a sajtkészítés áll. Mindez három együttműködő partnerrel valósul meg, akik kiemelt helyet is kapnak a programokban: Széchenyi István Egyetem Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Kar, Óvártej Zrt. és az MTKI - Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft. Ez az együttműködés, közös gondolkodás már magában történelmi. A helyszín a hagyományok előtt tisztelegve a Magyaróvári Vár és környéke lesz, ahol külön teret kap a sajtkészítés, a bor és a pezsgő bemutatása és kóstolása. Cél népszerűsíteni a termékeket, a gasztronómiai kultúrát és támogatni a tudományos párbeszédet, értekezéseket.

Szeptember 12–13-án a Magyaróvári Vár és környéke megtelik ízekkel, illatokkal és élményekkel. 

Programok

Szeptember 12. péntek

VÁRUDVAR – PEZSGŐUDVAR

21.00 - 00.00 Pezsgő kóstolás 

21.00 - 22.30 Gájer Bálint - Voice and Piano koncert

VÁRÁROK - BORKERT

19.00 - 00.00 Borkóstolás 

19.00 - 20.30 Budapest Bár - Behumi Dóri és Keleti András koncert

21.30 - 00.00 Hoppáré Zenekar koncert

Szeptember 13. szombat

VÁRUDVAR – PEZSGŐUDVAR

16.00 - 24.00 Pezsgő kóstolás

17.30 - 18.30 Violín y Tangó koncert

19.00 - 20.10 Orbán Bori és Pánczél Kristóf akusztikus duó koncert

20.30 - 22.00 Merry Go Round koncert

GESZTENYSOR

10.00 - 20.00 Sajtok utcája 

10.00 - 11.00 Mofém Fúvószenekar koncert 

VÁRÁROK

11.00 - 00.00 Borkóstolás

11.00 - 12.00 Belvárosi Betyárok koncert

13.00 - 14.30 Kühne Koncert Fúvószenekar koncert

15.30 - 16.30 Jambalaya Zenekar koncert

17.30 - 19.00 Akusztik Stand Up koncert

20.00 - 21.30 Broadway Stars Company szólistái és a Swing á la Django koncert - Evergreen Melodies 

22.30 – 00.00 Esti Egyenleg koncert

AKADÉMIA ÉPÜLET

10.00-16.00 Sajt Akadémia

 

