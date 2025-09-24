Otthon Start: Mosonmagyaróvár térségében az albérletpiacon nem hoz árcsökkenést

Amint arról már többször írtunk, a magyar ingatlanpiacon új fejezetet nyithat a „venni vagy bérelni” dilemmájában az Otthon Start program. Vizsgáltuk már azt is, hogy milyen hatásai vannak Mosonmagyaróvár ingatlanpiacára?

Bár az Otthon Startnak köszönhetően több ingatlan lesz a piacon, a lakás árak emelkedésével idővel a bérleti díjak is fognak emelkedni.

Fotó: Shutterstock

Otthon Start és az albéretpiac

– Az Otthon Start Program által megnőtt a kereslet a lakásokra – emelte ki Molnár Tamás, a Tokasz Kft. ügyvezetője, aki azt tapasztalja, a program jó azoknak a fiataloknak, akik első lakásukat tervezik, jó azoknak, akik gyermekeiknek akarnak vásárolni ingatlant és a befektetőknek is, akik albérletként kívánják kiadni a lakást.

Az Otthon Start miatt nagy az éreklődés a lakásokra, ám emiatt nem várható csökkenés az albérletpiacon a térségben – vélekedik Molnár Tamás ingatlanberuházó.

Fotó: Kerekes István

– Hogy az ország más részein hozhat árcsökkentést az albérletpiacon az Otthon Start program, mely által több lakás lesz elérhető, elképzelhető. Kizártnak tartom viszont Hegyeshalom és Mosonmagyaróvár környékén. Azt tapasztaljuk ugyanis, hogy folyamatosan nő azoknak a száma, akik albérletet keresnek a térségben, egy albérletre is sokan jelentkeznek. Hosszú távon sem várható csökkenés, hiszen nyugati szomszédunknál még mindig munkaerőhiány érzékelhető – vélekedett Tamás, aki a beruházói oldal mellett ingatlanbérbeadóként is érzékeli a trendeket.

Több kiadó lakás

– Több albérlő is lakásvásárlásba kezdett. Ezért jelenleg nő vagy a jövőben nőni fog a kiadó lakások száma. Ez valószínűleg a lakásbérleti árakban egy stagnálást fog jelenteni. Az Otthon Start hitellel többen vesznek befektetésnek is lakást, ezek jelentős része új építésű, de használt lakásokra is van érdeklődés – vette át a szót Bubla Zoltán ingatlanközvetítő.

Kiemelte: "Térségünkben a jövőben is lehet számítani arra, hogy lesz bérlő az ingatlanpiacon, de lehet, hogy ők több kiadó lakásból tudnak válogatni. Itt előnyben lehetnek az új építésű vagy az újszerű lakások. A lakás árak emelkedésével idővel a bérleti díjak is fognak emelkedni. Ez jellemzően egy-másfél év csúszással követi az eladási ár emelkedéseket."